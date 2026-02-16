Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

新股路演重现4年前荣景 HKIRA：投资者关系重要

更新时间：11:18 2026-02-16 HKT
本港去年重夺全球新股集资额首位，香港投资者关系协会（HKIRA）创会主席陈绮华表示，现时新股进行海外路演的频率已恢复至2022年新股畅旺时期，都是以欧美为主，而美国和欧洲投资者对香港股票兴趣回来，故现时投资者关系更重要。截至去年底止，该协会有约1400个会员，按年多约百个。

她表示，在2022至2023年期间，香港新股进行海外路演较少，因为疫情和美国限制投资中国市场，但国际投资者去年起因恒指上涨及地缘政治因素，而对香港市场重拾兴趣。安永香港及澳门区主管合伙人李舜儿作为HKIRA顾问补充，现时不少律师、会计师一起出去做路演，希望将一些海外公司带回香港，进行集资，预计此情况会越来越多。

陈绮华指出本地投资者关系（IR）行业已成熟，事实上过去10年培训了很多国内IR人才。海外投资者开始关注内地公司，国内的IR人员开始要了解和学习如何与海外投资者沟通。李舜儿形容，近数年IR行业在国内「真的搞起」，因为增加了很多上市公司，亦明白需要IR团队。

美欧投资者对港股兴趣回来

该协会举办的2026年香港第12届投资者关系大奖已开始接受公众提名，今年增设「最佳投资者关系创新奖」。担任评审团主席的恒生大学何善衡博士银行学及金融学系教授郑子云表示，现时全球谈论人工智能（AI）和创新，认为IR行业亦应具创新元素，令工作更有效率，以降低成本或完善成果。他提及，现时社交平台提供很多资讯，当中存在真假，认为IR可考虑利用大数据，辨别资讯的真确性。

上届的投资者关系大奖取消「最佳投资者关系公司（新上市公司）」，该奖项自首届举办已设有。陈绮华说，当时新上市公司太少，尽管有公司报名，但情况不太理想，估计今年相关报名情况应该会很踊跃。

