至少5间上市公司转用「替代门槛」 公众持股量较低 业界忧加剧股权集中

持续公众持股量规定的修订自今年1月1日生效，除了现行一般的25%公众持股量要求外，上市公司将可选用最新的替代门槛， 即是公众持股量不低于已发行股份总数的10%，而公众持股市值不少于10亿元。据统计，截至上周五（13日）收市，至少5间上市公司已改为替代门槛。新规实施后，上市公司固然更易以回购支撑股价，但亦有货源归边、股价较易被操控的风险。港交所回应指，会密切监察市场情况。

冀增资本管理活动灵活性

截至本月8日，据本报统计，蓝月亮（6993）、FIT HON TENG（6088）、新鸿基公司（086）、德银天下（2418）及徽商银行 （3698）等至少五家上市公司已相继转用替代门槛，即是公众持股量较一般上市公司更低。至于转换理由主要是日后进行资本管理活动（包括股本变动 、股份回购）时有更大灵活性。

另外，按照新规定，上市公司须执行新的定期汇报公众持股量规定，并要求公众持股量不足的上市公司，要承担额外披露责任，以及遭限制进行公司行动，以提升市场透明度和鼓励发行人及时恢复公众持股量。

有投资者关注上市公司转用替代门槛后，会否影响股份流动性以至出现股权集中等问题。据统计，自转换门槛日计起，截至上周五收市相关公司的股价波动，介乎跌12.4%至升8.8%之间，暂时未见有急速大起大落的情况。

有机会提高货源归边可能

独立股评人陆秉钧表示，据了解，不少上市公司管理层原本愿意以真金白银回购股份以稳定股价，惟以往受制于25%公众持股规定，往往无法执行，形成「不回购即下跌」的恶性循环。港交所新增的替代门槛规定，有助回应这类公司的市场需求。

陆秉钧提醒，转用替代门槛可能加剧股权高度集中的问题，尽管每月披露可提升透明度，让市场监察大股东会否进一步「干涸」流动性，然而披露本身存在滞后，且若核心持股人透过多层名义持有人（Nominees）隐藏身份，仅靠持股比例披露并不足以杜绝股权集中所衍生的操纵股价风险。整体来说，新规定有机会提高货源归边的可能性。他补充说，虽然证监会设有「股权高度集中公告」机制，但为加强监管，仍建议港交所于上市公司改用替代门槛后，加强对中央结算系统（CCASS）持仓集中度的实时监控，而非只依赖公司自行申报百分比。

港交所：密切监察市场

从事投行工作的澳洲会计师公会大中华区分会副会长梁祐庭回复查询时则指出，现时市场的初步反应普遍认为，相关措施有助提高灵活性及资讯透明度，惟新制度属推行的初期阶段，长远效果仍需进一步验证。

另外，港交所回应本报查询时亦指出，会密切监察市场情况，确保有稳健的投资者保障水平。