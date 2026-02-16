春节假期半日市提早收炉｜古天后

2月16日，部份时间有阳光，日间炎热。上周港股表现反复，周一以裂口（26710-26879）上升，重上20日线，收市升468点，重上27000关，至周二再升370点，并一度高见27397本月高位后回落，其后两日窄幅波动，于27000水平附近上落，至周五再以裂口（26932-26774）低开，报收26567，令全周仅升8点收市。但以裂口回补裂口，走势转弱。周五夜期更一周跌至26246低位，逼近20周线见支持反弹，最终重上26500水平收市。

北水暂停至下周二回归

今早黑期于26500水平徘徊，料今日大市略为低开。值得留意本周开始北水暂停，直至下周二回归，北水竟于上周五假期前夕，录得202亿元净流入，扫货过年，或为马年春即假期后提前部署。

由于本周春节假期，港股今日只有半日市，而周五复市，本周仅得一个半交易日，预期市场观望气氛浓厚，入市资金料较谨慎。美团（3690）盈警料需要更长时间去扭亏为盈，难免令股价受压，亦有机会拖累其他同类股份如阿里巴巴（9988）及京东（9618）表现，呢个亦系上周五夜期时段，大市一度低至近26200-26300水平嘅原因。

恒指26200水平不容有失

至于今早如大市跟随夜期回试20周线约26250-26300水平，此水平不容有失，否则或加剧跌势。相反，如大市能企稳26500，则有机会反弹，不过因半日市及假期关系，料反弹至26700-26800遇较大阻力。目前日线图形成头肩顶见顶形态，加上周五裂口下跌后再现另一孤岛利淡形态，如大市短期无法重上27000关，回补上周五下跌裂口，并解除孤岛威胁，则后市较为利淡，短线支持20周线，26200水平不容有失。

港股本周料无太大方向，加上本月剩余交易日有限，短线港股移动区间约为26000-27000之间，或待下月再有更明确方向。今日只有半日市，加上美国今晚假期，不如提早收炉，准备今晚团年，祝大家团团圆圆，2026马年马到功成，六六大顺，身体健康，心想事成。

古天后