美股七雄变「双熊」 Meta危危乎 亚马逊创20年最长跌浪 关注股神会否再沽苹果

随着市场对大型科企激进的资本开支及盈利不足产生质疑，过往投资者趋之若骛的「美股七雄」近期表现弱势、甚至部份已陷入「熊市」（股价自高位回落逾两成），其中微软（MSFT）高位累挫逾27%最伤；亚马逊（AMZN）股价9连跌，创近20年来最长的连续下跌纪录；Meta（META）与熊市仅一线之差；而表现相对较佳的苹果（AAPL），本周市场亦关注会否再遭「股神」投资旗舰巴郡减持。展望将来，「美股七雄」若要扭转劣势，或许要寄望Nvidia（NVDA）于本月25日公布一份令市场满意的业绩，以证实AI热潮还未完。

庞大资本支出 恐令亚马逊举债

综合媒体报道，亚马逊、微软、Meta和Google母公司Alphabet（GOOGL）于2026年的AI资本支出预计将逾6,500亿美元（逾5万亿港元），其中以亚马逊的资本支出最高，达2,000亿美元。针对亚马逊而言，有分析指市场忧虑其庞大的资本支出可能导致其今年自由现金流转负，并逼使公司需要开始举债；若要消除投资者对于过度开支的忧虑，则必须展现切实的投资回报，但这可能需要数年才能兑现。

据英国《金融时报》报道，亚马逊行政总裁Andy Jassy早前宣布的巨额投资将主要集中在运算基础设施上，约四分之三预算分配至云计算部门AWS。不过，有AWS员工指公司的激进举措反映出内部焦虑，亦即亚马逊未能充份利用其在云计算领域的先发优势，特别是在争取主要AI供应商合约方面慢于竞争对手。

微软云业务或3年内超过AWS

微软作为OpenAI早期投资者之一，早已锁定与OpenAI的云计算合作，而亚马逊直至OpenAI允许进行重组后，才签署价值380亿美元的云计算协议，但相比于OpenAI与微软签署2,500亿美元合同，以及与甲骨文达成的3,000亿美元交易，显得相形见绌。

虽然AWS去年创近1,300亿美元销售额，并贡献了亚马逊总利润60%以上，为全球最大云端服务供应商，但有分析师预测，随着对AI驱动的云端服务需求激增，微软云业务将在未来3年内超过AWS。

微软早「入熊」 高位累泻27%

该股近日亦成为市场焦点，股价正经历9连跌，上周五收报198.79美元，9个交易日累计急泻19%，同时亦是继微软之后第二间陷入熊市的「美股七雄」，已较高位累泻23%。

事实上，微软股价于1月29日亦已陷入熊市，此前一天公司公布的Azure云业务增长未能达到投资者预期。截至上周五收市，微软股价收报401.32美元，已较高位累泻27%。

Meta累跌逾19% 仅一线之差

至于Meta则最有可能成为下一间跌入熊市的「美股七雄」，该股上周五收报639.77美元，已较去年8月高位累跌19.5%，与陷入熊市仅一线之差。尽管Meta第四季收入和利润超出华尔街预期，但其AI支出增加和利润率压力已打击了投资者信心。

「美股七雄」股价表现 股份 上周五收报（美元) 52周高位 股价相较高位变幅 微软（MSFT） 401.32 553.5 -27.5% 亚马逊（AMZN） 198.79 258.6 -23.1% Meta（META） 639.77 795.06 -19.5% Tesla（TSLA） 417.44 498.83 -16.3% Nvidia（NVDA） 182.81 212.17 -13.8% Google（GOOGL） 305.72 349 -12.4% 苹果（AAPL） 255.78 288.35 -11.3%

巴郡本周公布持股变动 苹果成焦点

苹果方面，目前股价相对高位跌约11%，为「美股七雄」中相对较佳。不过，巴郡将于周二（17日）美股盘后公布第4季持股变动，为「股神」巴菲特担任CEO的最后一季，市场正高度关注该公司是否持续抛售苹果股票。虽然苹果目前仍是巴郡最大持股，价值约600亿美元，但与高峰期相比已经减持约75%。

Google成相对获看好「美股七雄」

此外，据外媒《MarketWatch》引述Apex Fintech Solutions风险副总裁Mike Treacy指出，近期抛售已突显出「美股七雄」之间日益扩大的分化。他续指，自去年秋季以来，市场已对循环融资交易的担忧加剧，投资者已从与微软、Nvidia和甲骨文（ORCL）相关的OpenAI交易中轮换出来，转而青睐Alphabet和博通（AVGO）的生态系统。

Treacy补充，Alphabet因垂直整合技术在一定程度上抵消了过度支出的担忧，使其免受科技股抛售潮的最严重冲击；同时，他认为Google可望凭借其自研的TPU晶片项目，获得相对其他公司的溢价。相反，亚马逊、微软和Meta股价近期遭受更大冲击，主因投资者对这些公司AI支出能否带来足够投资回报信心不足。

Nvidia月尾放榜 料成AI交易重要指标

展望未来，Treacy认为AI交易的下一个重要催化剂将是Nvidia于2月25日公布的业绩，届时将揭示AI热潮是否正在降温，或者Nvidia是否成功捕捉到其最大客户投入该领域的数十亿美元资金。

对于Nvidia的业绩，瑞银分析师Timothy Arcuri则指出，投资者预期Nvidia本季收入约740亿至750亿美元，高于分析师预估的715.9亿美元，并将关注其对于如何抵御竞争对手压力的策略。

