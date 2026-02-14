AI重创软件企业前景 Spotify已放弃人手编程 高盛定制「抗AI投资组合」 5间不败个股

AI对传统行业的颠覆正笼罩多个板块，法律科技、金融数据、软件、财富管理、物流、商业房地产等股票先后受重创。对于被AI重创的软件股、科技风投家、深水资产管理公司的创始人Gene Munster认为，软件公司急需一个「Google时刻」，一如Google去年成功捍卫其搜索业务，软件公司急需类似情况来证明其自身重要性。同时，大行高盛近日推出投资组合，押注一些无惧被人工智能(AI)取代的公司。

市场更意识到变革将至

科技风投家Munster表示，人工智能对现实世界生产力产生了显著影响，并提到音乐串流平台Spotify的首席执行官此前透露，该公司最好的程式员「自去年12月以来就没有编写过代码」。他认为此事意义重大，因Spotify并非一家以人工智能为先的公司，但其员工队伍已经在发生转变，「市场越来越意识到，这场变革终将到来」。

Munster认为，软件公司的长期价值取决于，在劳动力中，机械人的数量最终是否会超过人类的数量。如果机械人大规模取代人类员工，那么传统软件岗位的需求将会大幅减少，将对Salesforce等巨头的盈利模式构成威胁。他又认为，面临AI颠覆的公司必须积极应对，否则就有失去市场地位的风险，例如彻底调整招聘和基础设施，否则很难继续实现盈利增长。

高盛列受惠采用AI公司

高盛近日推出了一个交易组合，买入其业务被视为AI难以取代的公司，同时卖空工作流程可能被AI越来越多地自动化或内部复制的公司。该行看好可能直接受益于AI采用率上升的业务，包括算力提供商、数据基础设施、可观测性、网络安全、超大规模云和AI开发平台。该组合包括Cloudflare、CrowdStrike 、Palo Alto Networks、甲骨文(Oracle)和微软(Microsoft)等。

高盛盘点难被AI取代美股，上榜企业包括微软。

卖空方面，针对随著AI能力扩展可能被自动化或在内部重建的软件倾向的工作流程。这些包括Monday.com、Salesforce、DocuSign、埃森哲(Accenture)和多邻国(Duolingo )。

高盛美国定制投资组合团队副总裁Faris Mourad在报告中写道：「我们预计投资组合的长仓将从最近的软件抛售中恢复，而卖空部分将落后。」

近期市场对AI颠覆传统行业的焦虑持续加剧。上周，AI初创公司Anthropic推出了针对内部法律团队的生产力工具，引发了法律软件和出版股的大幅抛售。而鲜为人知的初创公司Altruist推出税务策略工具后，抛售潮继续，导致嘉信理财、LPL金融控股(LPL Financial Holdings)等公司股价在过去一周下跌10%或以上。

华尔街对软件公司的怀疑态度已经持续数月，但最近情绪已从谨慎转为彻底防御。随著市场担忧生成式AI可能侵蚀传统商业模式并压缩利润率，投资者纷纷抛售该行业的股票。

软件服务盈利增长料14%

另外，抛售潮也涉及估值重置。在一年前，软件股的市盈率达51倍，使该行业成为股票市场中最昂贵的行业，该行业最新市盈率的27倍。

盈利预期方面，分析师预计大致维持不变，据彭博数据，软件和服务子行业预计将在2026年实现约14.1%的盈利增长。虽然这落后于更广泛的科技行业预期的31.7%的增长速度，但仍超过标普500指数预期的13.7%的增长。

