海致科技首挂飙2.4倍大赚1.3万 今年来第二高

股市
更新时间：09:44 2026-02-14 HKT
发布时间：09:44 2026-02-14 HKT

一手难求的新股海致科技（2706）提早大派利是，收市劲升2.4倍，帐面大赚13108元，为年初至今24只新股当中，第二最赚钱的新股。

超购5064.1倍的海致科技昨日首挂，收报92.6元，升2.4倍。该股接获2013张「顶头槌飞」，当中82.9%获发1手。

沃尔核材上市即纳沪深港通

A股、通讯电缆制造商沃尔核材（9981）上市即获纳入沪深港通，收报20.68元，升2.9%，一手200股赚118元。

岚图汽车（7489）公布，将于下月19日以介绍方式在主板挂牌。新秀丽（1910）建议寻求公司股份在美国的证券交易所双重上市，方式与时间尚未确定，此需要下月举行的股东大会及股东特别大会上批准。

Traveloka考虑香港或新加坡上市

东南亚企业涌港上市，IFR报道，于2012年成立的印尼机票和饭店预订平台Traveloka正考虑在港或新加坡上市，集资5亿美元。彭博报道，印尼MNC集团旗下的媒体和娱乐业务PT MNC Digital Entertainment考虑在港第二上市，另泰国酒店集团美诺国际考虑将餐厅业务Minor Food在港上市，最快今年，可能集资逾4亿美元。

多家公司递表，其中有自动化箱式仓储机械人系统「独角兽」海柔创新、聚焦眼科领域的生物科技企业维眸生物、以及创新型细胞治疗公司易慕峰生物。

最Hit
消息：警起回刘家良和向华胜骨灰 绑匪仍然在逃
突发
3小时前
70年代「低音歌后」儿子宣布再战娱乐圈 不靠母荫转型挑战新领域创事业第二春
影视圈
19小时前
9岁抗癌小天使苦撑一年病逝 母曾剃发陪伴化疗 生前哭诉：我想离开了
保健养生
21小时前
前TVB小花绝地反弹失败？突宣布再度退隐 为一事叹身心疲累： 真系力不从心
影视圈
15小时前
旺角兆万帝王水产3.31结业！叹生意难做：上年度录得嘅亏损史无前例 网红店员小龙哥现身回应...
01:54
饮食
21小时前
大批999.9千足纯金「金条」 西营盘随街放 网民不避嫌公开寻金地点｜Juicy叮
时事热话
19小时前
虎妈「望女成龙」22岁医科生患大肠癌病逝 患癌后重新体验人生 曾叹：前所未有轻松
保健养生
2026-02-12 16:31 HKT
六合彩新春金多宝︱2亿头奖历年最高 2.21搅珠 即睇5大幸运号码
社会
14小时前
周天行（左）与林晓敏（右）入纸申请大律师认许，仪式将于本月28日举行。资料图片
律政司副刑事检控专员周天行与高级检控官林晓敏申请大律师认许 2月28日开庭处理
社会
2026-02-12 17:45 HKT
李家诚控告周秀娜丨周秀娜靠自制绯闻维持人气？坚称单身屡传绯闻 球星里奥费迪南与罗志祥上榜
影视圈
17小时前