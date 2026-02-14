海致科技首挂飙2.4倍大赚1.3万 今年来第二高

一手难求的新股海致科技（2706）提早大派利是，收市劲升2.4倍，帐面大赚13108元，为年初至今24只新股当中，第二最赚钱的新股。

超购5064.1倍的海致科技昨日首挂，收报92.6元，升2.4倍。该股接获2013张「顶头槌飞」，当中82.9%获发1手。

沃尔核材上市即纳沪深港通

A股、通讯电缆制造商沃尔核材（9981）上市即获纳入沪深港通，收报20.68元，升2.9%，一手200股赚118元。

岚图汽车（7489）公布，将于下月19日以介绍方式在主板挂牌。新秀丽（1910）建议寻求公司股份在美国的证券交易所双重上市，方式与时间尚未确定，此需要下月举行的股东大会及股东特别大会上批准。

Traveloka考虑香港或新加坡上市

东南亚企业涌港上市，IFR报道，于2012年成立的印尼机票和饭店预订平台Traveloka正考虑在港或新加坡上市，集资5亿美元。彭博报道，印尼MNC集团旗下的媒体和娱乐业务PT MNC Digital Entertainment考虑在港第二上市，另泰国酒店集团美诺国际考虑将餐厅业务Minor Food在港上市，最快今年，可能集资逾4亿美元。

多家公司递表，其中有自动化箱式仓储机械人系统「独角兽」海柔创新、聚焦眼科领域的生物科技企业维眸生物、以及创新型细胞治疗公司易慕峰生物。