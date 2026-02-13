中证监对天风证券作行政处罚及市场禁入措施 涉违规向原大股东提供融资

近日中国证监会公布，天风证券为其原第一大股东当代集团，涉嫌违法提供融资及资讯揭露违法违规行为作出行政处罚及市场禁入事先告知。天风证券其后公布已召开党委专题会，公司党委诚恳接受监管处理，深刻反思历史教训 并巩固改革成果。

天风证券行为严重违反证券法律法规

中证监表示，经调查2020年至2022年期间，天风证券违法为原第一大股东当代集团提供融资、并未按规定披露与当代集团关联交易，当代集团与天风证券共同实施相关违法行为，严重违反证券法律法规。湖北证监局拟依法对天风证券和当代集团合计处以2500万元（人民币，下同）的顶格罚款，还对9名责任人员合计罚款3480万元。同时对当代集团实际控制人艾路明、天风证券时任董事长余磊、时任副总裁兼财务总监许欣采取终身证券市场禁入措施。

中证监续指，还拟对天风证券及有关人员在业务开展、内控合规等方面存在的违法违规行为，湖北证监局拟依法采取暂停相关业务、责令处分有关责任人员、监管谈话等行政监管措施。上海证券交易所拟对天风证券、当代集团及有关责任人员依规顶格作出纪律处分。

中证监强调，证券监管部门持续提升监管执法效能，当代集团所持天风证券股权已转让给湖北省有关企业，天风证券经营得以保障。此次处罚落地，将有利于天风证券进一步夯实公司治理、提高合规风控管理水平，促使其稳健经营。

天风证券诚恳接受监管处理

天风证券其后公布，于今日（13日），天风证券已召开党委专题会，第一时间通报收到行政处罚事先告知书、监管措施事先告知书以及立案通知等行政执法文书的相关情况。会议指出，这些行政执法文书指出的问题反映过去公司党的领导弱化虚化、制度缺失或执行流于形式、经营管理粗放、治理体系和内控机制不健全、部分人员法律合规风控意识薄弱等问题，教训深刻，公司党委诚恳接受监管处理。