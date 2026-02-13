Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美团发盈警 料去年转蚀逾233亿人币 行业空前激烈竞争影响延至首季

股市
更新时间：20:20 2026-02-13 HKT
发布时间：20:20 2026-02-13 HKT

美团（3690）发盈警，预期2025年度录得亏损约233亿至243亿元（人民币，下同），相对2024年度盈利358.08亿元，业绩由盈转亏。集团解释，亏损主因核心本地商业业务由2024年经营溢利524.15亿元，转为2025年经营亏损约68亿至70亿元，加上集团加大海外业务投入。

美团股价收报82.15元，跌3.2%，近两年新低。过去一年股价已累跌逾51%。

充足现金支撑业务稳健发展

美团表示，为应对2025年行业空前激烈竞争，集团战略性加大对生态体系的投入，包括强化营销推广、增加骑手权益、支援商户提升效率等。集团承认，相关措施对核心本地商业业务盈利能力造成影响，亏损趋势预料将于2026年首季延续，但集团拥有充足的现金以支撑业务的稳健发展。

坚决反对非理性竞争

集团表示，将持续推动AI及无人配送技术发展、创新业务模式、精细化运营及完善行业生态。董事会相信，该等措施将巩固核心优势，推动长期增长。集团强调，坚决反对非理性竞争，将以更优质量及服务赢得消费者信任。
 

