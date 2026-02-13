东亚全年派息少11.6% 李民斌强调派息比率50% 盈利正常化后增股息

东亚银行(023)去年纯利按年下跌24%至35.01亿元，大减第二次中期股息42%至每股0.22元，全年股息则减11.6%至0.61元。业绩公布后，东亚股价下午一度急挫13.8%，低见13.72元。联席行政总裁李民斌表示，盈利及股息减少，主要由于内地联营公司及重估投资物业录得一次性亏损，并影响下半年的盈利表现，但强调派息比率为50%，下半年的业务基调其实不俗，相信当盈利正常化后，股息便会增加。

商业房地产拨备占整体77%

去年东亚整体减值损失为56.42亿元，按年微升0.9%；不良贷款比率为2.69%，按年降0.03个百分点。不过，商业房地产信贷质素恶化未止下，去年该行的商业房地产相关拨备占整体贷款损失拨备达77%。

联席行政总裁李民桥称，当中内地商业房地产占48%，香港占29%。内房方面，该行因应问题发展商完成重组交易而就其离岸无抵押贷款多做了拨备，并已清理大部分离岸内房贷款。香港方面，鉴于去年商业房地产价格跌幅严峻，因此重估自身出租用途的投资房地产时，包括中环、观塘写字楼物业在内，作出逾7.2亿元的减值。

不排除为中港相关贷款再拨备

对于香港商业房地产的前景，他指虽然现有回稳迹象，但该行仍抱审慎态度，故已冻结某些户口，并对高风帐户提拨准备，该行亦已提升拨备覆盖比率，以备今年商业房地产信贷质素进一步恶化。在商业房地产市场仍存不明朗下，他坦言不排除今年仍有需要为中港相关贷款再做拨备。

去年东亚的内地商业房地产敞口占比降至低于3%；香港商业房地产敞口由前年的11.5%降至去年的9.9%，有关不良率保持8%；整体商业房地产敞口占比降至18%。

非商业房地产贷款目标占比85%

李民斌指，该行将持续扩展非商业房地产贷款，目标占比85%。李民桥相信2、3年内可由现时82%提升至目标水平。

期内，受利率下跌影响，该行的净利息收入按年减7.3%至153.22亿元；净息差按年收窄19个基点至1.9%。李民桥预期，美国将于今年6、9月减息2次，届时港元拆息亦会跟随，所以上半年该行净息差应可保持平稳。至于非利息收入上升28%至56.97亿元。

去年东亚中国内地业务净溢利为2.55亿元，按年升45.2%。

东亚收报14.14元，跌11.1%。

