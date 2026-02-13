Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

国泰回购卡塔尔航空股份获大比数通过 主席贺以礼感谢太古及国航支持

股市
更新时间：12:31 2026-02-13 HKT
发布时间：12:31 2026-02-13 HKT

国泰（293）回购第三大股东卡塔尔航空股份的议案，于周四（12）股东特别大会获大比数通过。国泰主席贺以礼表示，此举反映其对长期业务前景充满信心。国泰股价中午收跌1.5%报12.77元。

贺以礼表示，衷心感谢卡塔尔航空多年来的坚定支持，并感谢大股东太古（019）和中国国航（753）一贯的信任与支持。

在回购议案上，国泰获得逾99.9%赞成票通过回购卡塔尔航空股份，当中包括太古及国航，而反对票仅0.003%。

卡塔尔航空持有国泰9.57%股份，国泰将以每股10.8374元全数回购，合共花费69.7亿元。有关股份将会注销，大股东太古的持股比例从43.09%扩大至47.65%，而国航持股比例由27.11%提升至29.98%。

