恒指挫465点 美团急跌3% 紫金泻8%逊蓝筹 专家料假前半日市偏软｜港股收市

港股长假期前最后一天全日市沽压严重，恒指收报26567点，跌465点或1.7%，失守10天及20天线。大市成交2575亿元；北水落闸前大幅净流入202.2亿元，港股通将于2月24日年初八重开。

三大指数全周保不失 恒指微升7点

全周计，三大指数仍勉强保不失，恒指累计微升7点；国指升1点；科指亦累升14点或0.3%。美团（3690）全周累泻10.1%，成表现最曳蓝筹；信达生物（1801）及药明康德（2359）则分别累升11.5%及7.8%，蓝筹股中表现最佳。

恒指单日随外围裂口低开392点，一度将跌幅收窄至258点，已无以为继，全日反复向下，最多大跌588点，收市报26567点，跌465点。国指收报9032点，跌142点。科指报5360点，挫48点或0.9%。

科技股普遍受压，美团急挫3.2%收报82.15元，再见约2年新低；百度（9888）插3.1%报135.8元；阿里巴巴（9988）跌2%报155.4元；腾讯（700）跌0.7%报532元。但小米（1810）逆市升0.9%收报36.84元。

油金价大跌 三桶油受压

资源及贵金属板块再现沽货潮，国际金价隔晚再失守5000大关，紫金矿业（2899）泻7.6%报41.58元；中国宏桥（1378）挫5.4%报35.22元，成表现最差两只蓝筹股。另外国际能源总署预计今年石油将显著供应过剩，市场对此忧虑情绪盖过美伊谈判风险，纽约期油隔晚挫3%，本港「三桶油」亦偏软，中石化（386）插5.1%报5.37元；中石油（857）跌4.3%报9.05元；中海油（883）跌3.5%报24.24元。

传统金融股亦散水，友邦（1299）大跌4.2%报80.3元；中人寿（2628）跌3.7%报33.08元；汇控（005）跌2.7%报135.7元；中国平安（2318）挫2.2%报70.35元；港交所（388）跌2.1%报405.2元。

智谱再飙两成

AI大模型股持续逆市上涨，智谱（2513）急飙20.6%报485元；Minimax（100）劲升15.6%收报680元；AI概念股的海致科技（2706）首挂收报92.6元，较上市价大升2.42倍，一手帐面赚13108元。

伍礼贤料下试26300点支持 外资难夹高港股

光大证券国际证券策略师伍礼贤表示，港股短线仍有压力，拖累大市的科技股未见反弹迹象，预期下周一半日市或要下试26300点支持位。他解释，在缺乏北水情况下，港股将较受外资影响，但近期外围气氛亦较淡，不利蛇年「收炉」表现。

———

承接美股跌势，恒指今早低开392点，最多曾跌494点；中午收报26548点，跌484点或1.79%。成交额1,284.06亿元。科指半日跌89点或1.65%，报5319点。

科网股沽压沉重，美团（3690）跌4.53%；百度（9888）跌3.78%；京东（9618）跌3.04%；阿里巴巴（9988）跌2.27%；腾讯（700）、网易（9999）跌1.6%；小米（1810）跌0.54%。

紫金（2899）跌5.19%，为半日表现最差蓝筹。

首日挂牌的海致科技（2706）中午收报89.1元，较上市价27.06元高出229.2%。

智谱（2513）为在上海交易所科创板上市的辅导机构，半日升11.89%；同业的MINIMAX（100）升9.43%，两股均创上市以来新高。

———

0930：重磅科技股急挫，加上AI 对传统行业的颠覆性蔓延其他行业，美股三大指数大跌。道指收市挫669点或1.34%，报49451点；标指跌108点或1.57%，报6832点，连跌第3日；纳指挫469点或2.03%，报22597点；反映中国概念股表现的金龙指数下滑3%，报7599点。

苹果受Siri更新或延期，以及Apple News或遭审查的消息影响，下泻5%，创下去年4月以来最差单日表现。思科毛利率指引令市场失望，股价大泻12.3%。

其余重磅科技股普遍下跌，博通跌逾3%，Telsa、Meta、亚马逊均跌逾2%，英伟达跌1.6%，微软、Alphabet跌0.6%。另外，AI威胁蔓延至物流运输及商业地产服务，CBRE跌8%、Jones Lang LaSalle跌7%。

港股方面，恒指低开392点，报26640点。科网股，腾讯（700）跌1.86%；阿里巴巴（9988）跌2.9%；美团（3690）跌0.94%。

现货金价隔晚曾回落4%，现货银价曾泻11.7%。紫金矿业（2899）跌3.46%、紫金黄金国际（2259）跌3.15%；招金矿业（1818）及山东黄金（1787）亦跌逾3%。中国白银集团（815）跌3.17%。

长和（001）跌1.89%，报62.3元。该公司昨日收市后宣布，已根据投资保护条约，就巴拿马港口争议事项通知巴拿马，并邀请该国进行磋商，持续积极寻求解决方案。长和亦向愿意接管长和两个港口的马士基发出通知，有关举动将对长和造成损害，并引发法律行动；亦告诫第三方切勿就两个货柜码头的营运，串通参与任何不合法的行动。

永利澳门（1128）上季经调整物业EBITDAR跌7.45%，股价低开0.98%。

北水动向方面，周四南下资金净买入港股45.67万港元。腾讯(700)、小米(1810)、美团(3690)分别获净买入14.29亿港元、10.2亿港元、9.85亿港元；药明生物(2269)紫金矿业(2899)、泡泡玛特(9992)分别遭净卖出3.92亿港元、3.46亿港元、3.01亿港元。