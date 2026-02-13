恒指半日跌484点 美团跌4.5% 紫金挫半成 海致科技升229%｜港股开市

承接美股跌势，恒指今早低开392点，最多曾跌494点；中午收报26548点，跌484点或1.79%。成交额1,284.06亿元。科指半日跌89点或1.65%，报5319点。

科网股沽压沉重，美团（3690）跌4.53%；百度（9888）跌3.78%；京东（9618）跌3.04%；阿里巴巴（9988）跌2.27%；腾讯（700）、网易（9999）跌1.6%；小米（1810）跌0.54%。

紫金（2899）跌5.19%，为半日表现最差蓝筹。

首日挂牌的海致科技（2706）中午收报89.1元，较上市价27.06元高出229.2%。

智谱（2513）为在上海交易所科创板上市的辅导机构，半日升11.89%；同业的MINIMAX（100）升9.43%，两股均创上市以来新高。

———

0930：重磅科技股急挫，加上AI 对传统行业的颠覆性蔓延其他行业，美股三大指数大跌。道指收市挫669点或1.34%，报49451点；标指跌108点或1.57%，报6832点，连跌第3日；纳指挫469点或2.03%，报22597点；反映中国概念股表现的金龙指数下滑3%，报7599点。

苹果受Siri更新或延期，以及Apple News或遭审查的消息影响，下泻5%，创下去年4月以来最差单日表现。思科毛利率指引令市场失望，股价大泻12.3%。

其余重磅科技股普遍下跌，博通跌逾3%，Telsa、Meta、亚马逊均跌逾2%，英伟达跌1.6%，微软、Alphabet跌0.6%。另外，AI威胁蔓延至物流运输及商业地产服务，CBRE跌8%、Jones Lang LaSalle跌7%。

港股方面，恒指低开392点，报26640点。科网股，腾讯（700）跌1.86%；阿里巴巴（9988）跌2.9%；美团（3690）跌0.94%。

现货金价隔晚曾回落4%，现货银价曾泻11.7%。紫金矿业（2899）跌3.46%、紫金黄金国际（2259）跌3.15%；招金矿业（1818）及山东黄金（1787）亦跌逾3%。中国白银集团（815）跌3.17%。

长和（001）跌1.89%，报62.3元。该公司昨日收市后宣布，已根据投资保护条约，就巴拿马港口争议事项通知巴拿马，并邀请该国进行磋商，持续积极寻求解决方案。长和亦向愿意接管长和两个港口的马士基发出通知，有关举动将对长和造成损害，并引发法律行动；亦告诫第三方切勿就两个货柜码头的营运，串通参与任何不合法的行动。

永利澳门（1128）上季经调整物业EBITDAR跌7.45%，股价低开0.98%。

北水动向方面，周四南下资金净买入港股45.67万港元。腾讯(700)、小米(1810)、美团(3690)分别获净买入14.29亿港元、10.2亿港元、9.85亿港元；药明生物(2269)紫金矿业(2899)、泡泡玛特(9992)分别遭净卖出3.92亿港元、3.46亿港元、3.01亿港元。