港股成交趋淡静 动力亦减弱｜古天后

2月12日，大致多云，下午部份时间有阳光。美国最新数据显示，当地就业市场开始稳定，交易员押注联储局减息将延后至7月份。数据突显美国经济具韧性，但美国总统特朗普据报私下评估退出《美墨加协定》（USMCA），美股高开后反复回落，但沽压唔算大，三大指数略为回吐。美市收市，道指跌66点或0.13%，报50121，终止过去3个交易日连创新；标指回落不足1点，报6941；纳指跌36点或0.16%，报23066。

个别股份中，玩具生产商美泰（Mattel）去年第四季假期旺季盈利表现不及预期，并估算今年盈利倒退，拖累股价收市急泻25%；叫车平台Lyft今季盈利预测令人失望，股价亦大跌17%；散户投资平台Robinhood上季盈利大减，股价跌8.8%。IBM跌4.4%，为跌幅最大道指成份股，微软回吐2.2%，美国运通及摩根大通齐齐跌逾2%，卡特彼勒（Caterpillar）升4.4%，为表现最强道指成份股。

联储局3月减息机会率不足5%

就业数据公布后，交易员预期联储局3月份减息机会率不足5%。交易员料当局今年底前累计减息0.49厘，意味年内减息约两次，每次0.25厘，减幅较之前预估0.59厘下降为少。美国10年期债息曾升6.2个基点，报4.207厘；对息口较敏感嘅2年期债息抽高9.52个基点，至3.5472厘。就业数据公布前，特朗普周二接受霍士财经访问时表示，美国利率应该全球最低，而且利率应较现水平低2个百分点。

同日，克利夫兰联储银行总裁Beth Hammack表示，官员评估后续经济数据期间，利率可能更长时间内维持喺目前水平；达拉斯联储银行总裁Lorie Logan指出，通胀有望持续放缓，但就业市场需显著转弱先会促支持进一步减息。巴克莱策略员认为，联储局缩减资产负债表将耗时多年，导致金融环境收紧，可能需要减息来抵消影响。

美汇指数一度上扬0.49%，高见97.272；日圆报152.8兑每美元，弹1.19%后升幅放缓；不过大方向美元仍然走弱，反弹亦不足以扭转弱势。现货金曾涨1.87%，高见5,119.3美元；印尼暗示大削今年镍矿产量配额，镍价曾再升2.55%至每吨18,003.38美元。

恒指明日季检 渣打成染蓝大热

港股昨日持续反弹，恒生指数高开63点后，虽然早段曾倒跌49点，低见27133，其后重拾升势，收市升83点，报收27266，连续第三个交易日反弹，不过随住下周春节假期逼近，成交持续缩减，㖊日成交额2,172亿元。港股自本周一回升后，重返20日线之上，暂时于日线保力加通道内游走，即使下周假期，估计成交将趋向淡静，大市动力将减弱，本周仍有机会借机回补周一下跌裂口，但估计2月份内仍可保持于保力加通道内，即移动区间或于26200至27700之内，或于20日线即26900附近上落。

另外，恒指服务公司将于明日公布季检结果，由于恒生银行（011）已于1月底退市，估计将有新成员加入，甚至再添一、两只新恒指成份股，以便达到增至100只恒指成份股目标。今次季检焦点仍为边只股代替恒生，目前市场估计以渣打（2888）染蓝为大热。不过渣打于过去四个月股价已累升近三成，再高追值博率有限，宜候调整吸纳。

古天后