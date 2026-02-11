美国就业市场好转 道指初段升300点试顶 标指叩7000关 Nvidia及Tesla升2%
更新时间：22:36 2026-02-11 HKT
发布时间：22:36 2026-02-11 HKT
发布时间：22:36 2026-02-11 HKT
美股受就业市场数据提振，道指早段升300点，标指亦逼近7000大关。
道指报50494点，升306点；标指报6993点，升52点；纳指报23320点，升218点或0.9%。
Nvidia（NVDA）及特斯拉（TSLA）均抽升2%，Meta（META）亦涨1%。
美国1月非农职位增加13万个，远高于预期；1月失业率亦意外回落至4.3%。
相关新闻：美国1月非农人数增13万远高预期 失业率回落至4.3% 减息预期又降温
专家：数据刺激好友入市
KKM Financial行政总裁Jeff Kilburg表示，投资者早前非常忧虑非农数据会大幅低于预期，结果是次胜预期的数据，令好友士气大增，有望推动标指创历史新高。
eToro投资及期权分析师Bret Kenwell指出，单一非农数据不能掩盖近期其他数据所呈现的疲态，但当就业市场确实趋于稳定，对经济和市场前景都属利好消息。
