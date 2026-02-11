41%券商去年营收持平 证券业协会调查：8%公司减人工

香港证券业协会一调查报告显示，有41%的受访券商去年营收录得持平，有8%受访者认为公司的工资将会录得减幅。香港证券业协会主席邬奇表示，核心原因在于传统券商面临客户流失问题，部分客源流向互联网券商，叠加行业竞争加剧，营收增长承压，预期若市道继续畅旺，券商数目将会继续上升。

吁设细价股市场方便中小企

对市场关注的交易制度， 邬奇提及，会员关注处理细价股退市或退市后买卖，建议例如加开特别版，方便散户变现，亦建议开设非创业板的细价股市场，放宽规定，方便中小型公司集资或转型。他又指，核心难点在于能否实现如美股般的1股买卖模式，香港市场五成股票价格在1元以下，若推行1股买卖，需同步优化交易费用结构，方能降低投资者成本、提升参与度。

香港证券业协会副主席李颖妤表示，现时香港券商竞争较大，自从港交所（388）推出新股结算平台FINI后，劵商在相关的孖展融资收入有所下降，需要在财富管理方面提供相关服务来赚取收入，料未来将会出现更多元化业务的券商。

邬奇表示，当前券商还需承担监管趋严、风控合规要求提升带来的成本上涨压力，而资讯科技（IT）投入、风控合规建设属于行业刚性需求，成为券商主要开支项。他指出，行业协会正积极引入金融科技、人工智能等技术手段，鼓励券商借力科技降低运营成本。

逾40%人：香港今年最值得投资

另外，调查显示，70%受访者预计今年会增加人手，近一半料涉及资讯科技相关员工；近一半（49%）受访者对今年港股看法乐观，认为全年有望升5%至20%；逾40%受访者认为香港是今年最值得投资市场，其次是内地市场（28%），看好美国则占11%。

是次调查是香港证券业协会于今年1月13日至1月23日进行，共收回152份回应。

