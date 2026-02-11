北水假期前减仓 碍港股上升空间｜古天后

2月11日，部份时间有阳光，日间温暖。美国零售数据欠佳，10年期债息徘徊近一个月低位，货币市场显示，联储局今年减息3次机会增加，美股周二个别发展。道指高开57点后，升幅扩大至最多376点，再破顶见50512，收市连续第3个交易日轻微创纪录新高，报收50188，收市升52点或0.1%，报50188。标指倒跌23点或0.33%，报6941；纳指回吐136点或0.59%，报23102。

美国总统特朗普表示，与伊朗谈判如果未能取得成果，佢会考虑向中东地区再派遣一支美军航空母舰打击群，加上克利夫兰联储总裁Beth Hammack表示，联储局利率路径上行或下移风险大致平衡，局方可能相当长一段时期内维持利率不变，消息一度拖累道指轻微倒跌；标指与纳指则反复以接近全日低位收市。重磅股中，Alphabet大量发债集资以发展AI业务，股价收市跌1.8%，Tesla则升1.9%，Netflix盘中最多升3.9%，收市升幅收窄至0.9%。美国零售数据欠佳，沃尔玛股价下跌1.8%；可口可乐今年收入预测差过预期，股价跌1.5%；药厂安进(Amgen)跌3%，为跌幅最大道指成份股；迪士尼(Walt Disney)升2.6%，为表现最强道指成份股。

经济数据欠佳下，美国10年期债息一度回落6.1个基点，报4.133厘，对息口较敏感嘅2年期债息降3.52个基点，至3.4499厘。纽约联储银行调查显示，1月份消费者通胀预期从12月的3.42%，降至3.09%，低过预测3.38%。美汇指数一度反复跌0.22%至96.61，欧罗挫0.25%，报1.1887美元，日圆扬升1.17%至154.06兑每美元。加密货币「一哥」比特币曾跌3.9%，至67913美元，似乎70000-75000美元变为反弹阻力。联储局理事Christopher Waller出席活动时表示，由美国总统特朗普引发嘅加密货币热潮可能正消退，认为最近市况波动主要因为监管存不确定性，以及大型金融机构加强风险管理。

上方27500仍有一定阻力

至于港股昨日升势持续，恒生指数高开175点，升幅曾扩大至370点，高见27397，回补上周一下跌裂口后，仍困于裂口之内，升势回顺，全日升幅收窄至155点，报收27183，仍守于10日线27129之上，但全日成交额只有2340亿元。至夜期时段，期指再度回升至27300水平，ADR亦靠稳回升几十点，料今早大市略为高开。不过下周系春节假期，周一只有半个交易日，加上北水下周放假，北水趁假期前减仓，窒碍港股进一步上升，即使港股昨日成功回补上周一下跌裂口，亦难进一步向上突破。而本周一遗下上升裂口26710-26879，不排除短期回补此上升裂口，恒指或于空间上落。短线于26950-27000水平，即5日线及20日线有初步支持，而26800即约30日线为下一支持，周一裂口底部约26700料亦有支持。至于上方27500仍有一定阻力，27600-27700阻力更大。

古天后