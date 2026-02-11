恒指升83点 创科涨5%跑出 小米升4% 专家：长假前一动不如一静｜港股收市

港股临近长假期窄幅上落，恒指收市报27266点，升83点，连续三日企稳两万七关，累升707点。大市成交缩至2172亿元；北水净流入48.2亿元。

恒指高开63点，一度转跌50点后回升，最多涨142点，午后走势反复，收市报27266点，升83点。国指收报9268点，升25点。科指报5499点，升48点或0.9%。

减息憧憬升温 领展扬4%

美国减息预期升温，息口敏感股造好。创科实业（669）收升4.9%报119.9元，成表现最好蓝筹股；领展（823）亦涨3.8%报36.88元。

小米（1810）抽升4.3%报57.1元，董事长雷军预告新一代小米汽车SU7将于4月上市，目前正在改造生产线，并指第一代SU7已累计交付超过38.1万辆。不过其他科技股偏软，腾讯（700）跌0.5%报548元；阿里巴巴（9988）跌0.2%报160.1元。

比亚迪涨逾3% 大行唱好前景

电动车股有资金追捧，比亚迪（1211）收升3.5%报99.15元，富瑞料比亚迪大部分负面因素已反映在股价中，憧憬即将举行的技术日及新车型与技术，能有助重夺流失的市占率。理想汽车（2015）亦升2.8%报74.8元；吉利汽车（175）升2.7%报16.94元；小鹏（9868）升1.9%报70.35元。

AI应用股轮流炒，金山云（3896）升7.4%报7.42元；哔哩哔哩（9626）收升5.2%报252.8元；腾讯音乐（1698）升4.6%收报66.5元。

商汤升3% 获纳入MSCI中国指数

MSCI中国指数公布季检结果，获纳入的港股受捧，禾赛（2525）劲升7.9%报216元；商汤（020）升2.9%报2.51元；小马智行（2026）涨2.6%报118.5元。

稳定币概念股继续热炒，云锋金融（376）收升5.1%报3.27元；耀才（1428）升3.9%报9.4元；德林控股（1709）扬1.8%报1.72元。

个别当炒股回吐，泡泡玛特（9992）跌5.5%报255元，为表现最差蓝筹股；中芯国际（981）跌2.2%报70元。

郭家耀料26500至27500点上落 腾讯值长线吸纳

港湾家族办公室业务发展总监郭家耀表示，港股在长假期前缺乏动力再上，预计短线在26500至27500点波动，而且北水流入显著放缓，未来几日成交亦将持续淡静，建议投资者「一动不如一静，近期相对弱势板块唔好做太多动作」。

他指出，近日市场炒作个别板块如高息股、石油股、AI应用股等，但均非重磅蓝筹股，令大市相对呆滞；而重磅科技股的腾讯暂时难见爆发性AI进展，无力带领大市，料最快要待业绩期后才有转机，但现价已值得中长线吸纳。

———

恒指今早63点，最多曾升142点，中午收报27299点，升116点或0.43%。成交额1,186.07亿元。科指半日升59点或1.1%，报5510点。

科网股个别发展，阿里巴巴（9988）升0.81%；美团（3690）升0.33%；网易（9999）及百度（9888）均升1%。腾讯（700）跌0.54%；中芯（981）绩后跌3.63%；华虹（1347）跌1.87%。

国家主席习近平周一（9日）考察北京亦庄国家信创园，据报小米（1810）创始人雷军有份出席，小米半日升4.72%。智谱（2513）创始人唐杰亦与习近平亲切交流，智谱今早曾升11.3%，半日升2.6%。

汽车股造好，比亚迪（1211）半日升3.86%；理想（2015）升3.22%；小鹏（9868）升2.82%；蔚来（9866）升2.61%。

创科实业（669）半日升5.86%，创52周高，为表现最佳蓝筹。电视广播（511）料去年亏转盈，赚逾5000万元，股价曾升12.8%，半日升8.8%。阅文（772）半日挫7%，该公司料去年IFRS亏损扩至最多8.5亿人民币。

———

0930：美股周二个别发展，道指再破顶曾高见50512点，收市升52点或0.1%，报50188点，标指跌23点或0.33%，报6941点；纳指跌135点或0.59%，报23102点；反映中国概念股表现的金龙指数上扬0.87%，报7885点。

重磅科技股当中，Tesla升1.89%，英伟达跌0.79%，苹果跌0.34%，微软跌0.08%，Alphabet跌1.77%，亚马逊跌0.84%，Meta跌0.96%，博通跌1.02%。

据报Alphabet百年债认购反应理想，美元债部分获得了超过1000亿美元的认购。10亿英镑百年英镑债（14亿美元）获近10倍的超额认购。

Strategy股价跌近4%，公司创办人表示，即使比特币在未来四年内下跌90%，Strategy也不会被迫抛售比特币，而是选择通过再融资来应对债务压力。

科网股个别走 腾讯跌逾1%

港股方面，恒指高开63点，报27246点。科网股个别发展，腾讯（700）跌1.45%；阿里巴巴（9988）升0.49%；美团（3690）跌0.45%。

药明生物（2269）盈喜料去年纯利按年升46.3%至49.08亿元，股价高开3.54%。中芯国际（981）公布，去年第四季纯利1.73亿美元，按年升60.7%，股价低开2.3%。电讯盈科（008）跌近1%，去年综合EBITDA按年增长3%至132.9亿元。

北水动向方面，周四南下资金净买入港股8480万港元。美团(3690)、中海油(883)、中芯(981)分别获净买入5.46亿港元、4.2亿港元、3.76亿港元；腾讯(700)、泡泡玛特(9992)、招金矿业(1818)分别遭净卖出14.02亿港元、2.35亿港元、2.21亿港元。

