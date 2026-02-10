美国去年12月零售意外停滞 减息憧憬升温 道指再破顶 Google母企挫2%

美国去年12月零售销售意外按月持平，低于市场预期的增加0.4%，进一步加强减息憧憬。道指早段升逾200点，再创新高。

道指报50403点，升268点；标指报6960点，跌4点；纳指报23172点，跌66点或0.3%。

可口可乐业绩指引逊预期 跌2%

道指蓝筹股可口可乐（KO）一度跌2.3%，该集团上季收入逊预期，今季指引亦不及预期。大型科技股中，Google母企Alphabet（GOOG）发债继续不被市场看好，股价跌2%。至于特斯拉（TSLA）升1.8%；微软（MSFT）升0.5%。

专家忧预示经济颢著放缓

BMO资本市场美国利率策略师Vail Hartman指出，2025年最后数个月消费增长势头不如预期强劲，对今年开局亦不利。

Northlight资产管理投资总监Chris Zaccarelli提醒，如果就业市场稳定，经济仍能继续增长，但目前消费者支出变得审慎，一旦成永久性习惯，或预示更显著的经济放缓。