香港集资1亿美元以上新股首日平均升23.8% 一个月平均升三成 近20年最佳

港交所（388）最新数据显示今年香港资本市场开局强劲，截至1月30日，股权资本市场发行规模达158亿美元，约为2025年同的六倍。同时港交所回顾去年，香港资本市场表现亮眼，许多上市股份表现优秀、成交一再创新高，港股通交投活跃。

去年新股上市首日股价平均上升23.8%

根据Dealogic及彭博的数据，去年新股上市后表现强劲，集资额1亿美元或以上的新股，上市首日股价平均上升23.8%，上市后一个月平均涨幅达30.7%，是近20年来的最佳成绩。数据亦显示，香港上市后再融资额增至660亿美元，创下2021年以来的最高纪录，其中200亿美元是发行人通过发行股票挂钩产品获得的融资，融资额同创新高。

去年全年香港股权资本市场的集资额达1030亿美元，按年升1.64倍，其中香港首次公开招股集资规模达374亿美元，增长2.31倍；上市后再融资规模达660亿美元，上升1.36倍。与此同时，二级市场亦相当活跃，现货市场平均每日成交额同比升89.5%。

另外，香港一级市场和二级市场的投资者结构渐趋多元，涵盖全球机构投资者以及内地散户参投资者。港交所及Dealogic的数据显示，上述机构投资者群体（包括主权财富基金及来自亚洲、欧洲及北美洲的长仓投资者）在去年香港前20大最活跃股权资本市场基石投资者中占据了半壁江山。

今年人工智能领域的公司在香港IPO活动中占比大

港交所引述金融科技平台Dealogic的数据显示，截至上月底，本港今年股权资本市场发行规模达158亿美元，约为2025年同期25亿美元发行规模的六倍。其中人工智能领域的公司在香港IPO活动中占了很大比例，为香港构建充满活力的人工智能发行人生态圈奠定了重要基础，也为投资者提供了更多投资领先创新公司的机遇。

同时截至今年1月底，超过400家公司正在轮候上市，所属行业相当多元，包括医疗保健业、原材料业、TMT以及工业。现时还包括超过50家根据《上市规则》第18A、18C及8A章申请上市的公司，其中有在癌症治疗、智能机器人和自动化物流领域取得突破的公司。



