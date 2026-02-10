中芯上季纯利增长61% 今年首季收入料按季持平 毛利率18至20%

中芯国际（981）公布，去年第四季纯利1.73亿美元，按年升60.7%；销售收入为24.89亿美元，按年上升12.8%；主要由于晶圆销量增加及产品组合变动所致。

料今年收入跑赢同业 资本开支持平

中芯预计，今年首季指引为收入按季持平，毛利率介乎18%至20%之间。该集团指出，产业链回流的机遇与存储大周期带来的挑战并存，今年销售收入增幅将高于同业的平均值，而资本开支与2025年相比大致持平。

上季毛利率跌穿20% 受折旧增加影响

中芯去年第四季录得毛利率为19.2%，按年下跌2.8个百分点，因由于折旧增加所致。

该集团表示，上季晶圆销量为251.5万片，按年增加26.3%，期内产能利用率95.7%。以尺寸分类，上季8吋晶圆销售比例22.8%，12吋晶圆比例为77.2%。

全年多赚39% 半导体本土化效应贯穿全年

以全年计，中芯国际去年销售收入93.3亿美元，按年上升16.1%；纯利6.85亿美元，上升39.1%，主要是晶圆销量增加、产能利用率上升及产品组合变动所推动。

中芯指出，去年半导体产业链向本土化切换带来的重组效应贯穿全年，全年资本开支约为81亿美元；出货总量约970万片，年平均产能利用率为93.5%，按年提升8个百分点。