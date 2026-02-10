Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中芯上季纯利增长61% 今年首季收入料按季持平 毛利率18至20%

股市
更新时间：18:02 2026-02-10 HKT
发布时间：18:02 2026-02-10 HKT

中芯国际（981）公布，去年第四季纯利1.73亿美元，按年升60.7%；销售收入为24.89亿美元，按年上升12.8%；主要由于晶圆销量增加及产品组合变动所致。

料今年收入跑赢同业 资本开支持平

中芯预计，今年首季指引为收入按季持平，毛利率介乎18%至20%之间。该集团指出，产业链回流的机遇与存储大周期带来的挑战并存，今年销售收入增幅将高于同业的平均值，而资本开支与2025年相比大致持平。

上季毛利率跌穿20% 受折旧增加影响

中芯去年第四季录得毛利率为19.2%，按年下跌2.8个百分点，因由于折旧增加所致。

该集团表示，上季晶圆销量为251.5万片，按年增加26.3%，期内产能利用率95.7%。以尺寸分类，上季8吋晶圆销售比例22.8%，12吋晶圆比例为77.2%。

全年多赚39% 半导体本土化效应贯穿全年

以全年计，中芯国际去年销售收入93.3亿美元，按年上升16.1%；纯利6.85亿美元，上升39.1%，主要是晶圆销量增加、产能利用率上升及产品组合变动所推动。

中芯指出，去年半导体产业链向本土化切换带来的重组效应贯穿全年，全年资本开支约为81亿美元；出货总量约970万片，年平均产能利用率为93.5%，按年提升8个百分点。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
长者咭/乐悠咭点样分？35+精选优惠 申请方法/文件/两咭分别/申请教学一文睇清
长者咭/乐悠咭点样分？35+精选优惠 申请方法/文件/两咭分别/申请教学一文睇清   
生活百科
7小时前
星岛申诉王｜北角$29自助餐变长者食堂 直击场内墟冚迫爆争食
02:08
星岛申诉王｜北角$29「酒店式」任食放题自助餐 直击场面墟冚10分钟被抢空
申诉热话
11小时前
40楼业主难忍等䢂时间长 声称繁忙时间「20分钟」 宁愿贱卖也要离开
40楼业主难忍等䢂时间长 声称繁忙时间「20分钟」 宁愿贱卖也要离开
海外置业
7小时前
排公屋19年派长沙湾「头奖盘」 港女死守「一潜规则」掀议：点做到！？｜Juicy叮
排公屋19年派长沙湾「头奖盘」 港女死守「一潜规则」掀议：点做到！？｜Juicy叮
时事热话
6小时前
第44届香港电影金像奖提名名单出炉 古天乐双料入围影帝硬撼梁家辉张继聪 章子怡大战陈法拉争影后
第44届香港电影金像奖提名名单出炉 古天乐双料入围影帝硬撼梁家辉张继聪 章子怡大战陈法拉争影后
影视圈
4小时前
曾志伟新抱王敏奕曾传婚变 罕谈结婚「七年之痒」一原因欲减见面时间  原生家庭影响大拒生B
曾志伟新抱王敏奕曾传婚变 罕谈结婚「七年之痒」一原因欲减见面时间  原生家庭影响大拒生B
影视圈
9小时前
视帝视后等数十艺人齐聚佛山晚宴场面墟冚 幕后金主曝光 卡士媲美TVB颁奖礼
视帝视后等数十艺人齐聚佛山晚宴场面墟冚 幕后金主曝光 卡士媲美TVB颁奖礼
影视圈
22小时前
百年上海街唐楼活化为艺术新地标 THE BRIDGE+ UOB ART ACADEMY连结人心的社区桥梁
艺文资讯
9小时前
仵工抬走死者遗体。梁国峰摄
01:51
屯门井头村谋杀｜死者妻患肾石扬言「横掂都死」拒送院 女儿开房门揭父倒毙血瘀黑
突发
7小时前
曾志伟对TVB有情有义 设鲍鱼宴款待「皇牌节目」台前幕后星光熠熠 富婆美女抽中贵价茅台大奖
曾志伟对TVB有情有义 设鲍鱼宴款待「皇牌节目」台前幕后星光熠熠 富婆美女抽中贵价茅台大奖
影视圈
2026-02-09 16:30 HKT