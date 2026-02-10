电讯盈科去年EBITDA增3% 末期息持平 料今年团体演唱会助ViuTV恢复增长

电讯盈科（008）公布2025年度业绩，全年收益按年增长7.2%至402.52亿元。综合EBITDA按年增长3%至132.9亿元；而亏损亦收窄15.7%至2.53亿元。末期息派每股28.48仙，与前一年持平。

香港电讯贡献逾九成收益 OTT业务盈利急升

按业务划分，香港电讯（6823）去年收益为365.53亿元，按年增长5.2%，占集团总收益超过90%；EBITDA录得142.34亿元，上升3.6%。OTT业务收益为25.79亿元，增长5%；EBITDA为6.2亿元，大幅增长55.8%，主要受订阅用户增长及高端定价策略带动，惟企业广告开支审慎抵销部分增幅。

黄Viu付费用户突破1680万 东南亚市场表现突出

电盈指，串流平台Viu付费用户（不包括缅甸）增至1680万名，全年净增130万名，带动订阅收益上升13%。其中泰国、印尼及马来西亚市场增长显著，该集团称将优先投资已建立稳固基础的市场，以实现规模效益。

去年聚焦个唱 免费电视业务收益受压

至于ViuTV及MakerVille在内的免费电视及相关业务，期内收益下跌2.2%至10.34亿元，EBITDA下降20.3%至1.53亿元。该集团指出，已策略性聚焦分组及艺人个人演出，在零售市道疲弱下广告收益保持稳定。

演出业务方面，电盈表示，去年举办11个系列共28场演唱会，以个人演出为重点，而今年已规划举办一系列精彩的团体演唱会，加上更庞大的艺人阵容注入全新动力，预计免费电视及相关业务的财务表现于今年将会回升。