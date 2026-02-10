Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

电讯盈科去年EBITDA增3% 末期息持平 料今年团体演唱会助ViuTV恢复增长

股市
更新时间：17:11 2026-02-10 HKT
发布时间：17:11 2026-02-10 HKT

电讯盈科（008）公布2025年度业绩，全年收益按年增长7.2%至402.52亿元。综合EBITDA按年增长3%至132.9亿元；而亏损亦收窄15.7%至2.53亿元。末期息派每股28.48仙，与前一年持平。

香港电讯贡献逾九成收益 OTT业务盈利急升

按业务划分，香港电讯（6823）去年收益为365.53亿元，按年增长5.2%，占集团总收益超过90%；EBITDA录得142.34亿元，上升3.6%。OTT业务收益为25.79亿元，增长5%；EBITDA为6.2亿元，大幅增长55.8%，主要受订阅用户增长及高端定价策略带动，惟企业广告开支审慎抵销部分增幅。

黄Viu付费用户突破1680万 东南亚市场表现突出

电盈指，串流平台Viu付费用户（不包括缅甸）增至1680万名，全年净增130万名，带动订阅收益上升13%。其中泰国、印尼及马来西亚市场增长显著，该集团称将优先投资已建立稳固基础的市场，以实现规模效益。

去年聚焦个唱 免费电视业务收益受压

至于ViuTV及MakerVille在内的免费电视及相关业务，期内收益下跌2.2%至10.34亿元，EBITDA下降20.3%至1.53亿元。该集团指出，已策略性聚焦分组及艺人个人演出，在零售市道疲弱下广告收益保持稳定。

演出业务方面，电盈表示，去年举办11个系列共28场演唱会，以个人演出为重点，而今年已规划举办一系列精彩的团体演唱会，加上更庞大的艺人阵容注入全新动力，预计免费电视及相关业务的财务表现于今年将会回升。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
长者咭/乐悠咭点样分？35+精选优惠 申请方法/文件/两咭分别/申请教学一文睇清
长者咭/乐悠咭点样分？35+精选优惠 申请方法/文件/两咭分别/申请教学一文睇清   
生活百科
6小时前
星岛申诉王｜北角$29自助餐变长者食堂 直击场内墟冚迫爆争食
02:08
星岛申诉王｜北角$29「酒店式」任食放题自助餐 直击场面墟冚10分钟被抢空
申诉热话
10小时前
曾志伟新抱王敏奕曾传婚变 罕谈结婚「七年之痒」一原因欲减见面时间  原生家庭影响大拒生B
曾志伟新抱王敏奕曾传婚变 罕谈结婚「七年之痒」一原因欲减见面时间  原生家庭影响大拒生B
影视圈
8小时前
团年饭惊见7个餸如「解秽酒」！港男疑酒楼犯禁忌 网民激辩反揭惊人结局｜Juicy叮
团年饭惊见7个餸如「解秽酒」！港男疑酒楼犯禁忌 网民激辩反揭惊人结局｜Juicy叮
时事热话
6小时前
排公屋19年派长沙湾「头奖盘」 港女死守「一潜规则」掀议：点做到！？｜Juicy叮
排公屋19年派长沙湾「头奖盘」 港女死守「一潜规则」掀议：点做到！？｜Juicy叮
时事热话
4小时前
40楼业主难忍等䢂时间长 声称繁忙时间「20分钟」 宁愿贱卖也要离开
40楼业主难忍等䢂时间长 声称繁忙时间「20分钟」 宁愿贱卖也要离开
海外置业
5小时前
视帝视后等数十艺人齐聚佛山晚宴场面墟冚 幕后金主曝光 卡士媲美TVB颁奖礼
视帝视后等数十艺人齐聚佛山晚宴场面墟冚 幕后金主曝光 卡士媲美TVB颁奖礼
影视圈
20小时前
百年上海街唐楼活化为艺术新地标 THE BRIDGE+ UOB ART ACADEMY连结人心的社区桥梁
艺文资讯
7小时前
第44届香港电影金像奖提名名单出炉 古天乐双料入围影帝硬撼梁家辉张继聪 章子怡大战陈法拉争影后
第44届香港电影金像奖提名名单出炉 古天乐双料入围影帝硬撼梁家辉张继聪 章子怡大战陈法拉争影后
影视圈
3小时前
曾志伟对TVB有情有义 设鲍鱼宴款待「皇牌节目」台前幕后星光熠熠 富婆美女抽中贵价茅台大奖
曾志伟对TVB有情有义 设鲍鱼宴款待「皇牌节目」台前幕后星光熠熠 富婆美女抽中贵价茅台大奖
影视圈
2026-02-09 16:30 HKT