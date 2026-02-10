TVB发盈喜 料去年转赚逾5000万 新闻女王2巩固全年广告收入双位数增长

电视广播（TVB，511）发盈喜，预告去年全年扭亏为赚，录得纯利超过5000万元，为8年来业绩重新转赚，2024年时仍亏损4.91亿元。至于全年EBITDA预计录得逾3.5亿元，按年增长逾18.6%。

TVB指，受益于去年11月首播剧集《新闻女王2》的广告和赞助推动下，上季在香港地面免费频道的广告收入持续呈现按年增长趋势，因此预计全年的广告收入按年录双位数百分比的增长。

「香港剧集持续吸引内地观众」

TVB表示，在内地业务同样在上季首播《新闻女王2》，反响非常正面，凸显香港剧集持续吸引内地观众；季内亦开始拍摄一套与耀客传媒合作的新合拍剧《枱底》。

数码广告收入上季续强劲双位数增长

在数字媒体业务方面，TVB表示，因客户购买更多myTV SUPER串流服务及其他数字资产的广告套餐，数码广告收入在去年第四季度持续实现强劲的双位数百分比增长。该集团续指，上季myTV SUPER串流服务所有服务层级的平均每月活跃收看人数，维持约190万名，而社交媒体帐户和手机应用程式等其他数字资产，在追踪和订阅人数继续以强劲的双位数百分比增长。

