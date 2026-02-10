渣打CFO突然跳糟 股价曾挫6% 副财务总监暂时接手

渣打集团（2888）财务总监Diego De Giorgi突然劈炮转投私募基金Apollo。渣打即日宣布，已委任Peter Burrill（Pete）为暂任集团财务总监，接手Diego De Giorgi的职务，并指Diego De Giorgi因决定接受外部工作机会而卸任执行董事及集团财务总监之职位，即时生效。渣打将于适当时候公布集团财务总监之长期任命。

属下任CEO潜在人选

Diego De Giorgi于2024年1月出任渣打集团财务总监，被视为日后接替温拓思担任集团行政总裁潜在人选之一。对其突然离职，投资者和分析师反应负面，下午渣打股价显著受压，一度下挫6.4%，低见189元，收报198元，跌幅收窄至2%。

至于现年54岁的Pete将居於伦敦，并直接向集团行政总裁温拓思（Bill Winters）汇报。他现任渣打银行的集团中央财务主管兼副财务总监。于2017年加入渣打前，Pete曾任德意志银行的集团总监及集团财务部联席主管。其职业生涯于毕马威会计师事务所开始，于该公司任职近二十年，包括十年于美国及其后十年派驻德国。

温拓思：临时CFO领导集团仍处有利位置

对于是次临时任命，温拓思表示，作为副财务总监，Pete拥有丰富的行业经验。他同样为财务职能的领导层提供了宝贵的延续性，并以全球领导团队中备受推崇的一员身份接任职位。在其临时领导下，集团仍处于有利位置，充分把握业务的策略性重点及发展势头。 温拓思感谢Diego在担任集团财务总监期间作出的贡献，包括在执行策略上的宝贵支持，且祝愿他未来一切顺利。

原CFO转投私募基金Apollo

同日Apollo宣布，委任渣打集团前财务总监Diego De Giorgi为其合伙人，接替Rob Seminara出任欧洲、中东及非洲（EMEA）主管。Diego De Giorgi将负责增长迅速的EMEA市场的业务拓展，包括信贷、股权和混合融资、财富和退休解决方案业务等。