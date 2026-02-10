Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

资本集团指投资者仍追逐回报 冀寻低波幅风险资产选择

股市
更新时间：16:26 2026-02-10 HKT
发布时间：16:26 2026-02-10 HKT

资本集团香港及大中华区客户业务部主管陈婉贞表示，今年开局投资市场情绪乐观，为近5年罕见的情况，该集团经过一连串与客户和投资者的对话，发现市场关注主题包括美国经济的不确定性，忧虑美国政策如何影响投资决定，以及美元走势；其次为市场波动性，举例在揭盅新一任美国联储局主席提名人当日，引发市场动荡。

AI推动经济增长前景乐观

资本集团股票投资总监Andy Budden表示，现时科技取代劳动职位的速度较以往加快，但未来经济增长由人工智能（AI）驱动，对此持乐观态度；并提及美国在过去60、70年经济增长强劲，市场地位仍然特殊；但日本政府自2012年促进企业提升企业管治，其后韩国和中国政府亦跟随，其他市场正开始追上，变得比以往更加特殊。

投资者低息环境续减现金配置

资本集团股票投资总监李乐鸣提及，今年起见到多了投资者或客户仍想参与股票市场的升幅，但已追求一些较为「稳打稳扎」的投资策略，同时在减息环境下，投资者倾向减少持有现金，普遍寻找低波幅的风险资产投资选择。

料美国今年减息2次 美元地位难被取代

资本集团固定收益投资总监Manusha Samaraweera预计，美国今年减息2次，每次下调0.25厘。对于美元走势，该集团会留意美国负债的上升情况，如果投资者忧虑美国政府的财政状况，会引发资金流出美国市场；另关注美国机构的可信度，例如美国联储局的独立性，惟认集团认为未有其他资产可取代美元的地位。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
长者咭/乐悠咭点样分？35+精选优惠 申请方法/文件/两咭分别/申请教学一文睇清
长者咭/乐悠咭点样分？35+精选优惠 申请方法/文件/两咭分别/申请教学一文睇清   
生活百科
6小时前
星岛申诉王｜北角$29自助餐变长者食堂 直击场内墟冚迫爆争食
02:08
星岛申诉王｜北角$29「酒店式」任食放题自助餐 直击场面墟冚10分钟被抢空
申诉热话
10小时前
曾志伟新抱王敏奕曾传婚变 罕谈结婚「七年之痒」一原因欲减见面时间  原生家庭影响大拒生B
曾志伟新抱王敏奕曾传婚变 罕谈结婚「七年之痒」一原因欲减见面时间  原生家庭影响大拒生B
影视圈
8小时前
团年饭惊见7个餸如「解秽酒」！港男疑酒楼犯禁忌 网民激辩反揭惊人结局｜Juicy叮
团年饭惊见7个餸如「解秽酒」！港男疑酒楼犯禁忌 网民激辩反揭惊人结局｜Juicy叮
时事热话
6小时前
排公屋19年派长沙湾「头奖盘」 港女死守「一潜规则」掀议：点做到！？｜Juicy叮
排公屋19年派长沙湾「头奖盘」 港女死守「一潜规则」掀议：点做到！？｜Juicy叮
时事热话
4小时前
40楼业主难忍等䢂时间长 声称繁忙时间「20分钟」 宁愿贱卖也要离开
40楼业主难忍等䢂时间长 声称繁忙时间「20分钟」 宁愿贱卖也要离开
海外置业
5小时前
视帝视后等数十艺人齐聚佛山晚宴场面墟冚 幕后金主曝光 卡士媲美TVB颁奖礼
视帝视后等数十艺人齐聚佛山晚宴场面墟冚 幕后金主曝光 卡士媲美TVB颁奖礼
影视圈
20小时前
百年上海街唐楼活化为艺术新地标 THE BRIDGE+ UOB ART ACADEMY连结人心的社区桥梁
艺文资讯
7小时前
第44届香港电影金像奖提名名单出炉 古天乐双料入围影帝硬撼梁家辉张继聪 章子怡大战陈法拉争影后
第44届香港电影金像奖提名名单出炉 古天乐双料入围影帝硬撼梁家辉张继聪 章子怡大战陈法拉争影后
影视圈
3小时前
曾志伟对TVB有情有义 设鲍鱼宴款待「皇牌节目」台前幕后星光熠熠 富婆美女抽中贵价茅台大奖
曾志伟对TVB有情有义 设鲍鱼宴款待「皇牌节目」台前幕后星光熠熠 富婆美女抽中贵价茅台大奖
影视圈
2026-02-09 16:30 HKT