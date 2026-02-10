资本集团指投资者仍追逐回报 冀寻低波幅风险资产选择

资本集团香港及大中华区客户业务部主管陈婉贞表示，今年开局投资市场情绪乐观，为近5年罕见的情况，该集团经过一连串与客户和投资者的对话，发现市场关注主题包括美国经济的不确定性，忧虑美国政策如何影响投资决定，以及美元走势；其次为市场波动性，举例在揭盅新一任美国联储局主席提名人当日，引发市场动荡。

AI推动经济增长前景乐观

资本集团股票投资总监Andy Budden表示，现时科技取代劳动职位的速度较以往加快，但未来经济增长由人工智能（AI）驱动，对此持乐观态度；并提及美国在过去60、70年经济增长强劲，市场地位仍然特殊；但日本政府自2012年促进企业提升企业管治，其后韩国和中国政府亦跟随，其他市场正开始追上，变得比以往更加特殊。

投资者低息环境续减现金配置

资本集团股票投资总监李乐鸣提及，今年起见到多了投资者或客户仍想参与股票市场的升幅，但已追求一些较为「稳打稳扎」的投资策略，同时在减息环境下，投资者倾向减少持有现金，普遍寻找低波幅的风险资产投资选择。

料美国今年减息2次 美元地位难被取代

资本集团固定收益投资总监Manusha Samaraweera预计，美国今年减息2次，每次下调0.25厘。对于美元走势，该集团会留意美国负债的上升情况，如果投资者忧虑美国政府的财政状况，会引发资金流出美国市场；另关注美国机构的可信度，例如美国联储局的独立性，惟认集团认为未有其他资产可取代美元的地位。