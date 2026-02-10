Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

恒指半日升145点 药股及AI股强势 石药升幅冠蓝筹 智谱再升21%｜港股午市

股市
更新时间：12:15 2026-02-10 HKT
发布时间：09:28 2026-02-10 HKT

恒指今早高开175点后，升幅一度扩大，最多曾升370点，高见27397点，其后逐步回吐，中午收市升145点或0.54%，报27172点，半日成交金额1,338亿元。科指半日则升45点或0.84%，报5463点。

石药与阿斯利康合作

蓝筹股中，药业股明显展现强势，石药集团（1093）拉升6.34%至10.4元，成表现最好蓝筹；该公司宣布升级与阿斯利康合作，有望加速长效多肽药物的全球布局。此外，药明生物（2269）半日升5.6%；信达生物（1801）升5.27%；中生制药（1177）亦升4.55%。

Labubu「抢购」热潮或减弱

市场焦点股泡泡玛特（9992）继续维持多日升势，半日再升升4.35%，报268.4元。不过，汇丰研究发报告指，泡泡玛特预期将由Labubu驱动的高速增长，过渡至更为正常化、由零售及产品主导的增长轨迹，「抢购」热潮或减弱，将2026年收入增长预测下调至23.7%，净利润增长预测下调至21.3%，但维持「买入」评级，目标价下调至354元。

另一方面，科网股走势分化，京东（9618）半日升2.32%；小米（1810）升2.05%；百度（9888）升1.9%；阿里巴巴（9988）升1.46%；腾讯（700）跌1.07%；美团（3690）则跌3.02%。

阅文全面拥抱AI 股价升逾15%

不过，字邮跳动早前推出影片生成模型Seedance2.0后，刺激国产大模型概念股强势持续，智谱（2513）升21%至335元；MINIMAX（100）升6.7%。另外，阅文集团（772）CEO侯晓楠表示，将在内容孵化、精品内容制作、IP 开发、产业全球化等环节全面拥抱AI，全力布局AI漫剧等新场景，消息带动阅文股价升15.57%

个股方面，爱芯元智（600）及乐欣户外（2720）首挂上市，乐欣户外暴涨121.88%；爱芯元智仅微升0.99%。

---

美国股市继上周五后继续反弹，其中道指周一收市升20点或0.04%，报50135点；标指升32点或0.47%，报6964点；纳指则升207点或0.9%，报23238点。至于反映中概股表现的金龙指数，周一升0.12%至7817点。

Google母企拟发债筹200亿美元

焦点股中，Google母企Alphabet（GOOGL）计划发行美元债券筹集200亿美元，规模高于最初预计的150亿美元，并有报道指已吸引超过1,000亿美元订单，债券最多分为7部分，期限最长为2066年到期，其价差较美债高出0.95个百分点。此外，Alphabet也向投资者推介其在瑞士和英国的首次发债计划，其中英国市场发行还可能包括一笔罕见的100年期债券。该股周一股价收报324.32美元，升0.45%。

内地对16企开展用工行政指导

港股方面，恒指今早高开175点，报27202点。蓝筹股中，紫金（2899）升近3%，泡泡玛特（9992）升2.4%。科网股普遍向上，腾讯（700）升0.5%；小米（1810）升0.8%；百度（9888）亦升近1%；网易（9999）更升2.4%。

值得留意的是，中国人力资源社会保障部会同六个部门，对16家企业开展用工行政指导，维护新就业形态劳动者权益。另外，交通运输新业态协同监管部际联席会议办公室组织，对阿里巴巴（9988）旗下高德打车进行约谈。消息传出后，阿里股价今早升1.1%；美团（3690）无起跌；京东（9618）升1.2%；顺丰同城（9699）跌3%；曹操出行（2643）升2.3%；中通快递（2057）升0.05%；极兔快递（1519）则升0.8%。

乐欣户外公开发售录3653倍超购

新股方面，今日正式挂数的乐欣户外（2720），公开发售录约3,653倍超购，一手中签率1%，国际发售超购近2倍；该股开市报24.02元，升96%。

爱芯元智一手中签率18%

另一新股爱芯元智（600），公开发售录约103倍超购，一手中签率18%，国际发售超购逾5倍；该股开市报28.2元，无起跌。

众安智慧生活折让16%配股

其他个股消息中，众安智慧生活（2271）拟配售5,174.14万股，集资7,865万元，占经扩大己发行股份9.09%，每股配售价1.52元，较上日收市价1.81元折让16%。完成后，众安集团（672）于众安智慧生活持股由71.28%摊薄至64.8%；两股今早分别报1.81元及0.123元，双双无起跌。

北水动向方面，昨日净卖出港股18.86亿元，腾讯（700）、南方恒生科技（3033）及小米（1810）分别获净买入18亿元、6.4亿元及2.09亿元；而盈富基金（2800）、恒生中国企业（2828）及快手（1024）分别遭净卖出45.55亿元、10亿元及5.69亿元。   

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
屯门井头中村男子倒毙村屋内 头部伤势不寻常 警方暂列谋杀拘死者妻
01:06
屯门井头中村男子倒毙村屋内 头部伤势不寻常 警方暂列谋杀拘死者妻
突发
4小时前
星岛申诉王｜北角$29自助餐变长者食堂 直击场内墟冚迫爆争食
02:08
星岛申诉王｜北角$29「酒店式」任食放题自助餐 直击场面墟冚10分钟被抢空
申诉热话
5小时前
曾志伟对TVB有情有义 设鲍鱼宴款待「皇牌节目」台前幕后星光熠熠 富婆美女抽中贵价茅台大奖
曾志伟对TVB有情有义 设鲍鱼宴款待「皇牌节目」台前幕后星光熠熠 富婆美女抽中贵价茅台大奖
影视圈
21小时前
视帝视后等数十艺人齐聚佛山晚宴场面墟冚 幕后金主曝光 卡士媲美TVB颁奖礼
视帝视后等数十艺人齐聚佛山晚宴场面墟冚 幕后金主曝光 卡士媲美TVB颁奖礼
影视圈
16小时前
前港姐超低胸「上下失守」被丧摸画面曝光 卖性感登台吸金屡遇狼爪
前港姐超低胸「上下失守」被丧摸画面曝光 卖性感登台吸金屡遇狼爪
影视圈
19小时前
汪明荃办年货「惊人造型」惹热议  手持巨物尽展平民巨星风范  网民：贴地过隔篱屋师奶
汪明荃办年货「惊人造型」惹热议  手持巨物尽展平民巨星风范  网民：贴地过隔篱屋师奶
影视圈
15小时前
港铁查票员月薪可达$22.7k！中学学历即可申请 新入职即获$1.2万奖金 另设3大津贴+2大花红
港铁查票员月薪可达$22.7k！中学学历即可申请 新入职即获$1.2万奖金 另设3大津贴+2大花红
生活百科
20小时前
百年上海街唐楼活化为艺术新地标 THE BRIDGE+ UOB ART ACADEMY连结人心的社区桥梁
艺文资讯
3小时前
过气男星移民加国仍获前绯闻对象陈志云关照 惊爆陷婚姻危机？ 质问老婆：唔爱我啰！
过气男星移民加国仍获前绯闻对象陈志云关照 惊爆陷婚姻危机？ 质问老婆：唔爱我啰！
影视圈
4小时前
「郭可盈儿子」离巢逾十年胀爆罕现身 曾求婚《闪电传真机》主持遭拒 为养家转战商界
「郭可盈儿子」离巢逾十年胀爆罕现身 曾求婚《闪电传真机》主持遭拒 为养家转战商界
影视圈
2026-02-09 09:00 HKT