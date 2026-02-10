恒指半日升145点 药股及AI股强势 石药升幅冠蓝筹 智谱再升21%｜港股午市

恒指今早高开175点后，升幅一度扩大，最多曾升370点，高见27397点，其后逐步回吐，中午收市升145点或0.54%，报27172点，半日成交金额1,338亿元。科指半日则升45点或0.84%，报5463点。

石药与阿斯利康合作

蓝筹股中，药业股明显展现强势，石药集团（1093）拉升6.34%至10.4元，成表现最好蓝筹；该公司宣布升级与阿斯利康合作，有望加速长效多肽药物的全球布局。此外，药明生物（2269）半日升5.6%；信达生物（1801）升5.27%；中生制药（1177）亦升4.55%。

Labubu「抢购」热潮或减弱

市场焦点股泡泡玛特（9992）继续维持多日升势，半日再升升4.35%，报268.4元。不过，汇丰研究发报告指，泡泡玛特预期将由Labubu驱动的高速增长，过渡至更为正常化、由零售及产品主导的增长轨迹，「抢购」热潮或减弱，将2026年收入增长预测下调至23.7%，净利润增长预测下调至21.3%，但维持「买入」评级，目标价下调至354元。

另一方面，科网股走势分化，京东（9618）半日升2.32%；小米（1810）升2.05%；百度（9888）升1.9%；阿里巴巴（9988）升1.46%；腾讯（700）跌1.07%；美团（3690）则跌3.02%。

阅文全面拥抱AI 股价升逾15%

不过，字邮跳动早前推出影片生成模型Seedance2.0后，刺激国产大模型概念股强势持续，智谱（2513）升21%至335元；MINIMAX（100）升6.7%。另外，阅文集团（772）CEO侯晓楠表示，将在内容孵化、精品内容制作、IP 开发、产业全球化等环节全面拥抱AI，全力布局AI漫剧等新场景，消息带动阅文股价升15.57%

个股方面，爱芯元智（600）及乐欣户外（2720）首挂上市，乐欣户外暴涨121.88%；爱芯元智仅微升0.99%。

---

美国股市继上周五后继续反弹，其中道指周一收市升20点或0.04%，报50135点；标指升32点或0.47%，报6964点；纳指则升207点或0.9%，报23238点。至于反映中概股表现的金龙指数，周一升0.12%至7817点。

Google母企拟发债筹200亿美元

焦点股中，Google母企Alphabet（GOOGL）计划发行美元债券筹集200亿美元，规模高于最初预计的150亿美元，并有报道指已吸引超过1,000亿美元订单，债券最多分为7部分，期限最长为2066年到期，其价差较美债高出0.95个百分点。此外，Alphabet也向投资者推介其在瑞士和英国的首次发债计划，其中英国市场发行还可能包括一笔罕见的100年期债券。该股周一股价收报324.32美元，升0.45%。

内地对16企开展用工行政指导

港股方面，恒指今早高开175点，报27202点。蓝筹股中，紫金（2899）升近3%，泡泡玛特（9992）升2.4%。科网股普遍向上，腾讯（700）升0.5%；小米（1810）升0.8%；百度（9888）亦升近1%；网易（9999）更升2.4%。

值得留意的是，中国人力资源社会保障部会同六个部门，对16家企业开展用工行政指导，维护新就业形态劳动者权益。另外，交通运输新业态协同监管部际联席会议办公室组织，对阿里巴巴（9988）旗下高德打车进行约谈。消息传出后，阿里股价今早升1.1%；美团（3690）无起跌；京东（9618）升1.2%；顺丰同城（9699）跌3%；曹操出行（2643）升2.3%；中通快递（2057）升0.05%；极兔快递（1519）则升0.8%。

乐欣户外公开发售录3653倍超购

新股方面，今日正式挂数的乐欣户外（2720），公开发售录约3,653倍超购，一手中签率1%，国际发售超购近2倍；该股开市报24.02元，升96%。

爱芯元智一手中签率18%

另一新股爱芯元智（600），公开发售录约103倍超购，一手中签率18%，国际发售超购逾5倍；该股开市报28.2元，无起跌。

众安智慧生活折让16%配股

其他个股消息中，众安智慧生活（2271）拟配售5,174.14万股，集资7,865万元，占经扩大己发行股份9.09%，每股配售价1.52元，较上日收市价1.81元折让16%。完成后，众安集团（672）于众安智慧生活持股由71.28%摊薄至64.8%；两股今早分别报1.81元及0.123元，双双无起跌。

北水动向方面，昨日净卖出港股18.86亿元，腾讯（700）、南方恒生科技（3033）及小米（1810）分别获净买入18亿元、6.4亿元及2.09亿元；而盈富基金（2800）、恒生中国企业（2828）及快手（1024）分别遭净卖出45.55亿元、10亿元及5.69亿元。