美股观望本周经济数据 道指早段回吐逾200点 Nvidia急升4%

美国本月迎来多项重要经济数据，美股观望情绪主导，早段表现反复，道指自上周创出50000点后回吐逾200点。

道指报49844点，跌271点；标指报6924点，跌8点；纳指报23045点，升14点或0.1%。

Nvidia（MVDA）进一步抽升4%，微软（MSFT）亦涨逾1%。但亚马逊（AMZN）跌2%，苹果（AAPL）下跌1.5%。

专家：市场反应或放大经济数据

本周美国将在星期三公布1月非农就业数据，并于星期五公布1月消费物价指数。摩根士丹利旗下E*Trade董事总经理Chris Larkin表示，如就业数据平平无奇，可能不会对市场产生太大影响，但在波动的市况中，投资者或会过分放大好消息或坏消息。

科技股走势成后市关键板块

LPL Financial首席技术策略师Adam Turnquist指出，只有科技股重新获得资金追捧，大市才能广泛并持续发展，如软件股无法吸引投资者回流，预期标指难以见7000点。