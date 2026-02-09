Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美股观望本周经济数据 道指早段回吐逾200点 Nvidia急升4%

股市
更新时间：22:42 2026-02-09 HKT
发布时间：22:42 2026-02-09 HKT

美国本月迎来多项重要经济数据，美股观望情绪主导，早段表现反复，道指自上周创出50000点后回吐逾200点。

道指报49844点，跌271点；标指报6924点，跌8点；纳指报23045点，升14点或0.1%。

Nvidia（MVDA）进一步抽升4%，微软（MSFT）亦涨逾1%。但亚马逊（AMZN）跌2%，苹果（AAPL）下跌1.5%。

专家：市场反应或放大经济数据

本周美国将在星期三公布1月非农就业数据，并于星期五公布1月消费物价指数。摩根士丹利旗下E*Trade董事总经理Chris Larkin表示，如就业数据平平无奇，可能不会对市场产生太大影响，但在波动的市况中，投资者或会过分放大好消息或坏消息。

科技股走势成后市关键板块

LPL Financial首席技术策略师Adam Turnquist指出，只有科技股重新获得资金追捧，大市才能广泛并持续发展，如软件股无法吸引投资者回流，预期标指难以见7000点。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
周三晚「万众开心」初配纪仁安，且看能否为谭校长建功。
谭校长爱驹初配纪仁安
马圈快讯
2026-02-08 19:15 HKT
粉岭麻笏村银主盘开价110万拍卖 较银行估价低35% 楼龄仅4年 小巴直达港铁站
粉岭麻笏村银主盘开价110万拍卖 较银行估价低35% 楼龄仅4年 小巴直达港铁站
笋盘推介
12小时前
前港姐超低胸「上下失守」被丧摸画面曝光 卖性感登台吸金屡遇狼爪
前港姐超低胸「上下失守」被丧摸画面曝光 卖性感登台吸金屡遇狼爪
影视圈
4小时前
港铁站隐藏免费列印服务！影印/冲印照片都得 做齐3步指定车站免费用
港铁站隐藏免费列印服务！影印/冲印照片都得 做齐3步指定车站免费用
生活百科
2026-02-07 14:30 HKT
曾志伟对TVB有情有义 设鲍鱼宴款待「皇牌节目」台前幕后星光熠熠 富婆美女抽中贵价茅台大奖
曾志伟对TVB有情有义 设鲍鱼宴款待「皇牌节目」台前幕后星光熠熠 富婆美女抽中贵价茅台大奖
影视圈
6小时前
94岁胡枫遭72岁女星强吻高调「宣示主权」：我嘅男朋友 网民笑称难为修哥有「虐老感」？
94岁胡枫遭72岁女星强吻高调「宣示主权」：我嘅男朋友 网民笑称难为修哥有「虐老感」？
影视圈
8小时前
黎智英判刑︱邓炳强：判囚20年反映罪行严重性 会向法庭申请充公令没收犯罪得益
01:48
黎智英判刑︱邓炳强：判囚20年反映罪行严重性 会向法庭申请充公令没收犯罪得益
政情
7小时前
红磡公屋通告召唤真人 指名道姓叫「刘家荣」安静？ 中文版见真章网民爆笑收场｜Juicy叮
红磡公屋通告召唤真人 指名道姓叫「刘家荣」安静？ 中文版见真章网民爆笑收场｜Juicy叮
时事热话
12小时前
央视再揭「毒蔬菜」！蔬菜基地用剧毒农药恐损肝肾 专家教正确清洗8类蔬果
央视再揭「毒蔬菜」！蔬菜基地用剧毒农药0.08克可致命 必学8类蔬果清洗法去农药残留
食用安全
10小时前
中年好声音4｜「白羊君」攞5灯热爆舞台  两特点泄真身为TVB老臣子？入行前曾做巴士司机
中年好声音4｜「白羊君」攞5灯热爆舞台  两特点泄真身为TVB老臣子？入行前曾做巴士司机
影视圈
2026-02-08 22:00 HKT