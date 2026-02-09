香港电讯去年多赚4% 末期息47.97仙 5G客户增20%

香港电讯（6823）公布去年业绩，总收入按年增长5%至365.5亿元，EBITDA录得142.3亿元，按年升4%%，纯利录得52.9亿元，按年上升4%。每股末期分派47.97港仙，全年共分派81.77港仙。董事总经理许汉卿表示，集团透过网络基建与持续创新应对市场挑战，并聚焦AI、数据中心、跨境连接及5G升级，以巩固市场地位。

漫游推动通讯服务收入增5% ARPU 195元

期内流动通讯服务收入上升5%至91.6亿元，主要受惠于5G客户增长及漫游收入提升。5G后付客户按年增加20%至约210万户，占整体客群60%；流动业务每名客户平均费额（ARPU）升至195元，客户流失率维持于0.7%的低位。漫游服务表现突出，活跃漫游用户比例上升至71%，整体漫游收益增长8%，其中个人出境漫游收益更大幅上升18%。

家居宽频方面，网上行（Netvigator）光纤用户数上升4%至近110万户，占整体宽频用户73%。2500M服务推出后市场反应理想，客户数目按年增长93%，而每名客户平均消费额（ARPU）亦提升约70元。Now TV加快转型为内容聚合平台，接入多个国际串流服务，带动Now OTT（over-the-top）用户增长16%，整体用户增至146万名。集团新近推出全港首个不限速5G月费计划，整合流动服务与娱乐内容，预期将推动2026年用户增长。

企业方案增长8% 未入帐订单逾50亿

企业业务方面，本地数据与大型项目收益大幅增长8%，全年完成超过320个项目，年底未入帐新订单超过50亿元。增长动力主要来自企业AI部署、网络安全需求，以及供应链多元化所推动的数码方案需求。集团为物流、环保、零售等行业提供5G专用网络、AI无人机巡查等方案，并协助金融及电力机构建立AI智能营运中心。

去年内地企业业务收入升13%，国际业务拓展至欧洲、非洲及拉丁美洲，缓和全球贸易紧张局势影响。

许汉卿：尊重理性竞争 避开单纯价格战

面对中移动（941）入股香港宽频（1310）后推出平价5G计划，许汉卿指出，集团尊重理性竞争，未来将继续以优质网络及客户体验巩固市场，避免陷入单纯价格战。她强调，香港电讯在商业市场已超越基础连接服务，透过提供人工智能平台、智慧城市应用等高增值方案，形成差异化优势。

扩大北部都会区投资 看好2026年前景

许汉卿表示，集团将持续加大在北部都会区的投资，包括在落马洲河套区建设AI机楼及研发中心，并强化跨境数据连接，配合区域发展需求。此外，集团将加强与科研机构合作，推动技术商业化，支持本地初创发展。她对2026年前景表示乐观，指出本港经济复苏、旅客回流及AI发展将带来新增长动力，集团将平衡业务增长与盈利能力，维持可持续派息政策。

招商局增购无源网络业务9%股权

同日香港电讯公布，继接获招商局资本旗下公司提出以68亿元收购其无源光纤及铜缆网络业务40%股权及应收款后，上周六再接获同一集团控制公司CM Silk Road Capital Management Ltd额外收购该业务9%股权的要约。双方正就进一步投资条款进行磋商，唯相关交易未必最终落实。