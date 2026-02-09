凌雄科技遭证监点名股权高度集中 股价一个月升2.4倍

证监会收市后点名于2022年11月挂牌、内地翻新IT设备经销商凌雄科技（2436）的股权于2026年1月26日集中于极少数股东，并提示鉴于股权高度集中于数目不多的股东，即使少量股份成交，该公司的股份价格亦可能大幅波动，股东及有意投资者于买卖该公司股份时务请审慎行事。该股今日收报11.32元，跌6.4%，今日成交额14.3万元，市值近40亿元。

股权分布的查讯结果显示，凌雄科技于2026年1月26日，有25名股东合共持有近3.26亿股，相当于已发行股本92.27%，即只有7.73%由其他股东持有。该股收市价由去年12月23日的4.07元，至今年1月26日的13.87元止，累升逾2.4倍。本月6日，该股收报12.1元，较去年12月23日收市价4.07元高出近2倍。