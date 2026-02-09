港股反弹 尝试回补上周一下跌裂口｜古天后

2月9日，大致多云，天气清凉，日间短暂时间有阳光。上周五美股见投资者趁低吸纳，加上「恐慌指数」VIX回落逾20%，美股周五急弹，道指破顶，曾升1260点见50169，收市历史性突破5万心理大关，创纪录新高报50115，急升1206点或2.47%，标指升133点或1.97%，报收6932；纳指大幅反弹490点或2.18%，报收23031。Nvidia及Tesla分别升7.9%及3.5%，高盛及摩根大通双双升逾4%，Caterpillar升7.1%。

AI经历「一代人一次基础设施建设」

Nvidia行政总裁黄仁勋表示，市场对AI产品需求极为火热，鉴于整个行业正经历「一代人一次基础设施建设」，呢个建设过程将持续数年，因此，喺AI领域大规模资本开支既合理且必要，基础建设还会持续7年至8年时间。但市场对于AI企业大幅增加资本开支忧虑挥之不去，亚马逊预测今年资本开支急增至2,000亿美元，拖累股价一度急跌10%，收市仍要跌5.6%；Alphabet续跌2.5%。

美国10年期债息曾升2.59基点至4.206厘，其后回吐；两年期债息扬3.89基点至3.4893厘。美汇指数一度跌0.27%至97.56，日圆回落0.08%。不过市场避险情绪略为降温，比特币泻至60,033美元后，掉头最多抽高19%，至71,462美元，目前于7万美元水平附近上落。金价扭转上周四跌势，目前已反弹重上5,000美元水平。

恒指企稳27000 或挑战27400

港股于2月首个星期大幅调整，上周一开市裂口低开，并遗下一个284点下跌裂口27100至27384，虽然其后三个交易日反弹，但至周五恒生指数再度低开500点，并曾跌至26295近一个月低位，收市跌幅收窄至325点，至26559收市，按周则跌828点或3.02%。上周五恒指跌至接近50日及100日线附近反弹，加上沽空金额连续两个交易日增至20%，随时出现挟沽空急弹。事实上，上周四及周五，虽然大市低开，但均能低开反弹，并以全阳烛收市，反映挟沽空已开始，而周五晚美股全面上升，道指再创新高，带动周五晚夜期及ADR显著上升重上二万七关，加上日本选举结束，执政自民党大胜，并取得超过三分二国会议席，带动日股急升逾5%；带动今早黑期更进一步升至27100水平，料今早大市显著高开。

大市高开如能企稳27000，料可进一步向上回补上周一所遗下嘅下跌裂口，挑战27400。不过如果下跌裂口未能完全回补，或在回补之后，未能企稳在裂口底部，即10日线约27100得而复失，代表大市仍受制岛型顶利淡形态，超卖反弹过后调整或持续。相反，如果成功回补下跌裂口，并企稳于裂口顶部27400，解除岛型顶威胁，则大市有机会再挑战高位，甚至创新高。

不过，下周二起一连三日春节假期，下周一只有半个交易日，而北水将于16日至20日暂停，缺乏北水支持下，似乎要再展开另一升浪突破28000水平仍有难度，于2月份余下时间，港股或倾向区间移动。

古天后