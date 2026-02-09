恒指高开422点 澜起首挂升57% 豪威兆易纳北水 美图盈喜升6%｜港股开市

上周五各类风险资产反弹，美股一洗颓势，道指狂飙逾1200点，破顶升穿5万大关收市，纳指和道指齐升2%；黄金、白银等贵金属和比特币均录得升幅。有分析指，港股今日有望承接外围高开，惟春节假期前港股反弹空间或受制于资金流走，恒指短期在26200至27200点上落。

近年春节假前 港股4升1跌

港股过往5年于春节假前最后5个交易日，整体而言录得4升1跌，其中2021年表现最佳，当年5个交易日悉数向上，合计累升1,060点或3.6%。而2022年表现最差，5个交易日整体累跌854点或3.5%跌幅。

恒指今早高开422点，报26982点。科网股普遍向上，阿里巴巴（9988）升2.9%；腾讯（700）升0.5%；美团（3690）升1.8%；京东（9618）升2.7%；小米（1810）亦升0.6%。

澜起国际发售超购逾36倍

新股方面，澜起科技（6809）今日正式挂牌，公开发售部分录706倍超购，一手中签率5％，国际发售超购逾36倍。该股今早开报168元，升57%。

豪威及兆易今起获纳入港股通

个股消息中，豪威集团（501）及兆易创新（3986） 获调入港通股标的证券名单，今日（9日）起生效。两股今早分别开报107元及294元，升2.1%及4.3%。

美图盈喜 料多赚逾六成

美图公司（1357）昨发盈喜，预期截至去年底年度，按非国际财务报告准则经调整净利润按年增60%至66%，主要受惠于其主营业务「影像与设计产品」收入实现快速增长所致。该股今早开报6.6元，升5.8%。

郭思治：上试本月高位27126

致富证券市务总监郭思治指出，目前市场缺乏严重负面的消息，加上前几年港股正处于熊市，春节假前成交冷清，现时情况完全不同，如今正处于牛市一期的延续，每日成交金约3,000亿，料恒指春节假前有机会上试本月高位约27126点。

曾永坚：美股强势带动技术性反弹

香港股票分析师协会副主席曾永坚则表示，美股上周五的强势表现可能带动港股在未来一、两个交易日出现技术性反弹，不过，美股强劲走势有机会吸引全球资金流入，或限制港股反弹空间，对港股新年假期前走势并不感过于乐观，料恒指期内在26200至27200点上落。

展望本周，美国非农数据、去年12月核心零售销售、1月失业率、及中国1月通胀数据CPI、PPI等经济数据出炉、恒指公司将于本周五公布第四季度季检结果。