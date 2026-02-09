恒指半日涨382点 两万七关得而复失 泡泡玛特升近6% 光伏及博彩股造好｜港股午市

恒指今早高开422点后，走势反复，最多曾升525点，高见27084点，其后升幅逐渐收窄，中午收市升382点或1.44%，报26942点，两万七关得而复失，半日成交金额1,362亿元。科指半日则升54点或1.02%，报5400点。

信达生物与礼来合作 股价升6%

蓝筹股中，信达生物（1801）宣布与礼来制药达成战略合作，携手推进肿瘤及免疫领域创新药物的研发进程，目前信达生物已获得3.5亿美元首付款，消息刺激股价升5.91%至84.2元，成表现最好蓝筹。此外，泡泡玛特（9992）创始人王宁近日透露，LABUBU销量超过一亿只，会员人数亦同样超过一亿，利好股价升5.76%。

汇丰半日升3% 领涨大市

重磅蓝筹股中，以汇丰（005）升2.97%领涨，单只股份已贡献恒指75点，阿里（9988）及友邦（1299）亦分别升1.9%及2.8%。

科网股走势则不一，百度（9888）升3.27%；京东（9618）升1.4%；腾讯（700）升1.1%；惟小米（1810）跌0.06%；美团（3690）亦跌0.98%。

太空光伏概念股走高 钧达升14%

马斯克据报押注光伏制造，为轨道算力和AI供电铺路，其旗下电动车公司Tesla正加速推动太阳能制作，目标每年生产100吉瓦太阳能电池，为地球和太空的数据中心供电。太空光伏概念股全线走高，钧达股份（2865）升近14%；福莱特玻璃（6865）升4.6%；协鑫科技（3800）升4.5%；新特能源（1799）亦升3.6%。

相关文章：马斯克称SpaceX重心转移月球 料10年内建「可自我发展城市」

博彩股午前集体上升，新濠国际发展（200）升逾67%；美高梅中国（2282）升2.7%；金沙中国（1928）升2.5%。摩根士丹利报告预计，今年农历新年假期的博彩收入将于去年十一黄金周相若，甚至更为强劲。

澜起科技首日挂牌 半日升逾五成

个股方面，今日正式上市的澜起科技（6809）高开57%，随后股价升幅轻微收窄，中午收报160.5元，升50.15%。

此外，谷歌云、亚马逊AWS等云服务商相继加价，料提升算力资产回报预期，金山云（3896）升7.7%至6.99元。

---

上周五各类风险资产反弹，美股一洗颓势，道指狂飙逾1200点，破顶升穿5万大关收市，纳指和道指齐升2%；黄金、白银等贵金属和比特币均录得升幅。有分析指，港股今日有望承接外围高开，惟春节假期前港股反弹空间或受制于资金流走，恒指短期在26200至27200点上落。

近年春节假前 港股4升1跌

港股过往5年于春节假前最后5个交易日，整体而言录得4升1跌，其中2021年表现最佳，当年5个交易日悉数向上，合计累升1,060点或3.6%。而2022年表现最差，5个交易日整体累跌854点或3.5%跌幅。

恒指今早高开422点，报26982点。科网股普遍向上，阿里巴巴（9988）升2.9%；腾讯（700）升0.5%；美团（3690）升1.8%；京东（9618）升2.7%；小米（1810）亦升0.6%。

澜起国际发售超购逾36倍

新股方面，澜起科技（6809）今日正式挂牌，公开发售部分录706倍超购，一手中签率5％，国际发售超购逾36倍。该股今早开报168元，升57%。

豪威及兆易今起获纳入港股通

个股消息中，豪威集团（501）及兆易创新（3986） 获调入港通股标的证券名单，今日（9日）起生效。两股今早分别开报107元及294元，升2.1%及4.3%。

美图盈喜 料多赚逾六成

美图公司（1357）昨发盈喜，预期截至去年底年度，按非国际财务报告准则经调整净利润按年增60%至66%，主要受惠于其主营业务「影像与设计产品」收入实现快速增长所致。该股今早开报6.6元，升5.8%。

郭思治：上试本月高位27126

致富证券市务总监郭思治指出，目前市场缺乏严重负面的消息，加上前几年港股正处于熊市，春节假前成交冷清，现时情况完全不同，如今正处于牛市一期的延续，每日成交金约3,000亿，料恒指春节假前有机会上试本月高位约27126点。

曾永坚：美股强势带动技术性反弹

香港股票分析师协会副主席曾永坚则表示，美股上周五的强势表现可能带动港股在未来一、两个交易日出现技术性反弹，不过，美股强劲走势有机会吸引全球资金流入，或限制港股反弹空间，对港股新年假期前走势并不感过于乐观，料恒指期内在26200至27200点上落。

展望本周，美国非农数据、去年12月核心零售销售、1月失业率、及中国1月通胀数据CPI、PPI等经济数据出炉、恒指公司将于本周五公布第四季度季检结果。