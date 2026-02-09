五大持仓再升值｜唐牛
更新时间：08:56 2026-02-09 HKT
发布时间：08:56 2026-02-09 HKT
发布时间：08:56 2026-02-09 HKT
近日投资市场冰火两重天，冰冷的有加密货币，比特币上周一度跌穿6万美元，较高位大跌五成，单计今年亦挫逾两成；补仓效应下，环球科技股亦急速回落，表现远不及传统股。
多元投资 分散风险
火旺的一定要数日本股市，当地星期日举行众议院选举，首相高市早苗领导的自民党大胜，消息带动日经指数今早曾大涨4%，升穿56000点，同步日圆亦回落至五算楼下，本栏五大商社持仓，无惊无险自动增值。
报完一轮市况，结论都系那个：多元投资、分散风险、加强回报。本栏比特币持仓虽然重创，但在日股及黄金的反击下，今年以来仍然录得正回报，就算未来风水轮流转，相信仓位也可以迎难而上，再创高峰。
唐牛
相关文章：科网股跌咗落嚟博乜好｜唐牛
fb︰https://www.fb.com/tongcow88
IG︰https://instagram.com/tongcow_88
YouTube︰https://www.youtube.com/channel/UCLwEpfQ6w1d-MUVlAS86QcQ
Threads︰https://www.threads.net/@tongcow_88
本栏逢周一、三刊出
最Hit
港铁站隐藏免费列印服务！影印/冲印照片都得 做齐3步指定车站免费用
2026-02-07 14:30 HKT
WhatsApp收贺年贴图银行户口随时被清空？专家教3招自保+提防1类档案
2026-02-07 12:00 HKT
谭校长爱驹初配纪仁安
14小时前