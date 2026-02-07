味之素上季多赚15% 股价飙13% 一产品食正AI浪潮 全球市占逾95%

以生产味精闻名的味之素（Ajinomoto），日前公布2025财年第三季业绩，按年多赚15%并上调全年盈利预测，股价周五大升13.3%，创下自2024年11月以来最大单日涨幅。这间著名企业一方面受惠调味料及咖啡产品的强劲销量，另一方面该公司亦受惠AI浪潮，其用于AI伺服器及晶片的关键薄膜材料，助「功能性材料」业务2025财年首三季收入增长28%，并料该业务全年收入可达128%，较原先的111%大幅上调。

上调2025财年利润预测

味之素在截至上季利润达592亿日圆，较去年同期增长15%；收入4,250亿日圆，超过市场预估的4,200亿日圆。该公司更将全年利润预期从1,800亿日圆上调至1,810亿日圆。花旗集团分析师Hiroki Watanabe在报告中指出，日本咖啡产品和调味料的强劲销售让利润超出预期，认为味之素的「强劲业绩消除了对基本面的担忧」，并补充说他看到公司有更多回购股份的潜力。

随著日本首相高市早苗以暂时削减食品销售税作竞选承诺，味之素等日本食品相关股近期受提振。该股票今年迄今已上涨逾两成，跑赢东证指数。

味精王国持续扩充产品线

味之素成立于1909年，至今已有超过116年的历史。公司的创立源于东京帝国大学的池田菊苗教授从一碗海带汤中得到启发，成功从天然食材中提炼出麸胺酸钠（谷氨酸钠），并将其商品化为「味之素」调味料，其后不断扩展产品线。

事实上，味之素的业务版图远不止于调味料，除了经典的味精产品，还包括生产不同的加工食品；自1973年进入咖啡市场，已发展出从速溶咖啡到条状咖啡等产品。

该公司亦有涉足医疗保健及生物制药，包括利用氨基酸开发医药原料、细胞培养基等产品；为制药公司提供制造和开发服务，包括制药中间体和活性药物成分。同时亦有生产运动营养产品。

「功能性材料」意义重大

不过，讲到最具战略意义的业务之一，必定是其「功能性材料」业务，对全球半导体产业举足轻重。

这项业务源于该公司在1990年代中期开发的一种名为「Ajinomoto Build-up Film」（简称ABF）的薄膜材料。ABF最早源于味之素研究如何利用生产调味料过程中产生的副产物——发酵母液。有研发员从这些「废料」中发现了一种具有优良绝缘效果的树脂类物质，并成功将其开发为薄膜材料，然而新产品未能打入材料供应体系，因味之素的往绩是间食品公司，未能取得业界信任。

1999年，英特尔发布Pentium Ⅲ 500MHz处理器，随著电脑运算需求越来越高，CPU制程也要越来越精密，传统的绝缘油墨技术已不能满足需要，需要新的绝缘材料，找上了味之素的ABF薄膜，竟成功解决了半导体封装的技术挑战，从此让这家食品公司打入半导体产业。

ABF材料占全球市占逾95%

ABF薄膜是生产高效率半导体产品时不可或缺的绝缘体材料，可帮助确保电子讯号能够准确无误地传输。目前，全球大部分高性能处理器、AI晶片、伺服器晶片等半导体产品都需要使用ABF薄膜进行封装。有统计指，味之素在ABF材料的市场份额超过95%。

随著人工智能、高性能计算、5G等技术的爆发性发展，对ABF薄膜的需求自然有增无减。味之素的「功能性材料业务」亦表现出色，在2025财年首三季收入增长28%，利润增长30%；并预计该业务部门在2025财年全年将实现28%的销售增长，大幅超过原预测的11%。

为满足日益增长的需求，味之素已在群马工厂完成重大产能扩张，建立了新的生产设施，以满足2030年前预计需求而进行的资本投资的第一阶段。