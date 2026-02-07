Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

道指首破5万点 特朗普归功关税政策 称任内将达10万点

股市
更新时间：14:01 2026-02-07 HKT
发布时间：14:01 2026-02-07 HKT

美股周五大反弹，道指首次突破50000点大关，美国总统特朗普在社交平台上发文称，美国股市创新高纪录，国家安全也得到保障，均归功于伟大的关税政策，并预计在他任期结束前，道指将升至10万点。

特朗普在社交平台上帖文预言道指在其任内将见10万点。
他在另一个帖文指，自己在任期还有3年时间已达到道指5万点，比一些专家的预期早得多，并趁机为中期选举拉票，指民主党会摧毁经济。

美股周五大反弹，道指首次突破50000点大关，收报50115点，标指迎来5月以来的最佳单日表现，道指、标指及纳指收市分别升2.47%、1.97%及2.18%。不过有意见指，对软件公司和AI产业盈利能力的泡沬疑虑未消失。

相关文章：道指首破5万点大关 「经济及盈利前景仍佳」 分析：软件及AI泡沬疑虑未消失

 

↓即睇减息部署↓

