道指首破5万点大关 「经济及盈利前景仍佳」 分析：软件及AI泡沬疑虑未消失

美股周五大反弹，道指首次突破50000点大关，标指迎来5月以来的最佳单日表现。道指收市报50115点，升2.47%；标指升1.97%，报6932点；纳指升2.18%，报23031点。华尔街有分析师表示，本周初股市出现情绪性去杠杆抛售是反应过度，并清除掉一些市场泡沫。不过有意见认为，对软件公司和AI产业盈利能力的泡沬疑虑未消失，科技行业仍面临风险。

板块方面，软件公司ETF上涨3.5%；英伟达行政总裁黄仁勋表示AI需求「非常高」，晶片制造商指数飙升5.7%。

Anthropic推出的新AI工具，曾引发了软件、金融服务和资产管理行业股票急挫，以至美股更广泛的沽压。Nationwide的Mark Hackett表示，本周较早时发生的情绪性去杠杆抛售可能「令人不安」，但这是「正常且健康的校正」事件，「目前宏观经济和盈利环境仍然令人鼓舞，这表明这更像是一种定位转变和技术性暂停，而不是基本面出现裂痕。」

「长期投资者购物时机」

SlateStone Wealth的Kenny Polcari亦认为市场「反应过度」：「这是保持冷静的时刻，而不是恐慌的时候。对长期投资者来说，这是购物的时机。很多东西都在打折。」

Interactive Brokers的Jose Torres表示，投资者正积极抓住时机，大举买入股市回调，「市场兽性正为价值猎人提供积累股票的机会，华尔街普遍认为抛售已经过度。」

Northern Trust Asset Management的Anwiti Bahuguna表示，近期科技股抛售是买入更广泛市场回调的理由，因为美国经济前景依然强劲。「这正在清除市场中的一些泡沫，」她说。「我们实际上看到AI的用例变得更清晰。从宏观角度来看，现在不是恐慌的时候。」

市场适应高利率、慢增长

不过，对于道指突破50000点，Bolvin Wealth Management Group总裁Gina Bolvin表示，道指新里程碑「不太关于庆祝」，「更多是关于确认」，市场已适应更高的利率、更慢的增长和全球不确定性，股市仍然走高。「这告诉我们信心是真实的，2026年将减少关于联储局的讨论，更多关注基本面，」

她表示，随著标指预计实现双位数盈利增长，股票投资者可能会获得回报—但道路不会平坦。应该预期波动性。意味投资者应选择有强大盈利能力的优质企业，并为更多板块轮动做好准备，而不是直线上涨。

科技股重新参与或至关重要

有分析师仍然关注科技股前景，Miller Tabak的Matt Maley指出，无论今天发生甚么，围绕软件公司和AI产业盈利能力的问题不会消失。如果科技股在未来一两周内大幅回落，该行业仍将面临一些重大风险。

LPL Financial的Adam Turnquist表示，为了让更广泛市场取得可持续发展，科技股的重新参与可能至关重要，「我们预计，如果没有科技行业—特别是软件—更强劲的贡献，标指可能难以突破7000点里程碑。」