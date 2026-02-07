Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

道指首破5万点大关 「经济及盈利前景仍佳」 分析：软件及AI泡沬疑虑未消失

股市
更新时间：11:04 2026-02-07 HKT
发布时间：11:04 2026-02-07 HKT

美股周五大反弹，道指首次突破50000点大关，标指迎来5月以来的最佳单日表现。道指收市报50115点，升2.47%；标指升1.97%，报6932点；纳指升2.18%，报23031点。华尔街有分析师表示，本周初股市出现情绪性去杠杆抛售是反应过度，并清除掉一些市场泡沫。不过有意见认为，对软件公司和AI产业盈利能力的泡沬疑虑未消失，科技行业仍面临风险。

板块方面，软件公司ETF上涨3.5%；英伟达行政总裁黄仁勋表示AI需求「非常高」，晶片制造商指数飙升5.7%。

Anthropic推出的新AI工具，曾引发了软件、金融服务和资产管理行业股票急挫，以至美股更广泛的沽压。Nationwide的Mark Hackett表示，本周较早时发生的情绪性去杠杆抛售可能「令人不安」，但这是「正常且健康的校正」事件，「目前宏观经济和盈利环境仍然令人鼓舞，这表明这更像是一种定位转变和技术性暂停，而不是基本面出现裂痕。」

「长期投资者购物时机」

SlateStone Wealth的Kenny Polcari亦认为市场「反应过度」：「这是保持冷静的时刻，而不是恐慌的时候。对长期投资者来说，这是购物的时机。很多东西都在打折。」
Interactive Brokers的Jose Torres表示，投资者正积极抓住时机，大举买入股市回调，「市场兽性正为价值猎人提供积累股票的机会，华尔街普遍认为抛售已经过度。」

Northern Trust Asset Management的Anwiti Bahuguna表示，近期科技股抛售是买入更广泛市场回调的理由，因为美国经济前景依然强劲。「这正在清除市场中的一些泡沫，」她说。「我们实际上看到AI的用例变得更清晰。从宏观角度来看，现在不是恐慌的时候。」

市场适应高利率、慢增长

不过，对于道指突破50000点，Bolvin Wealth Management Group总裁Gina Bolvin表示，道指新里程碑「不太关于庆祝」，「更多是关于确认」，市场已适应更高的利率、更慢的增长和全球不确定性，股市仍然走高。「这告诉我们信心是真实的，2026年将减少关于联储局的讨论，更多关注基本面，」

她表示，随著标指预计实现双位数盈利增长，股票投资者可能会获得回报—但道路不会平坦。应该预期波动性。意味投资者应选择有强大盈利能力的优质企业，并为更多板块轮动做好准备，而不是直线上涨。

科技股重新参与或至关重要

有分析师仍然关注科技股前景，Miller Tabak的Matt Maley指出，无论今天发生甚么，围绕软件公司和AI产业盈利能力的问题不会消失。如果科技股在未来一两周内大幅回落，该行业仍将面临一些重大风险。

LPL Financial的Adam Turnquist表示，为了让更广泛市场取得可持续发展，科技股的重新参与可能至关重要，「我们预计，如果没有科技行业—特别是软件—更强劲的贡献，标指可能难以突破7000点里程碑。」

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
连锁酒楼两餸饭部大特价！指定时间净餸$50两盒 网民激赞大盒抵食：住𠮶头一定唔煮
连锁酒楼两餸饭部大特价！指定时间净餸$50两盒 网民激赞大盒抵食：住𠮶头一定唔煮
饮食
17小时前
52岁TVB「最贵司仪」冰天雪地完成状举 久未现身面容有大变化 积极转跑道性向成疑
52岁TVB「最贵司仪」冰天雪地完成状举  久未现身面容有大变化  积极转跑道性向成疑
影视圈
12小时前
郭秀云元朗代友寻遗失鹦鹉 座驾挡风玻璃被击碎 凶徒留字条：下次弄人
郭秀云元朗代友寻遗失鹦鹉 座驾挡风玻璃被击碎 凶徒留字条：下次弄人
突发
2小时前
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
教育资讯
2026-02-05 08:00 HKT
荃湾便利店八达通增值$100 惨变倒蚀$400 苦主因一事自责不已 网民发功献追讨妙计｜Juicy叮
荃湾便利店八达通增值$100 惨变倒蚀$400 苦主因一事自责不已 网民发功献追讨妙计｜Juicy叮
时事热话
2026-02-05 13:29 HKT
香港情侣深圳酒店亲热 遭针孔摄录偷拍 男方网上睇片惊见变「主角」
02:41
香港情侣深圳酒店亲热 遭针孔摄录偷拍 男方网上睇片惊见变「主角」
即时中国
23小时前
04:52
星岛申诉王｜90后揭自提点「揾银」真相 日做12小时赚少过最低工资 难识女朋友：不如揸的士
申诉热话
2026-02-06 07:43 HKT
毕马威：私烟销量激增265% 两度增烟税助长私烟 学者忧令年轻烟民「一世都无食过完税烟」 瓦解现有控烟机制
社会资讯
23小时前
业主买独立屋惊见「隐藏门」 揭开秘密通道后 楼价即升值 易手劲赚近3000万
业主买独立屋惊见「隐藏门」 揭开秘密通道后 楼价即升值 易手劲赚近3000万
海外置业
5小时前
佘诗曼台上挞低惊心动魄  骇人画面曝光视后冷静反应获赞  网民细思极恐点出避过严重受伤关键
00:58
佘诗曼台上挞低惊心动魄  骇人画面曝光视后冷静反应获赞  网民细思极恐点出避过严重受伤关键
影视圈
18小时前