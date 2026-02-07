彩星玩具盈警 料去年转蚀1500万 关税影响美国巿场利润

去年底公布「忍者龟」产品特许权协议于2026年底届满后不获续期的彩星玩具（869）发盈警，表示去年度由盈转亏，预期2025年度净亏损1500万元，相对2024年度录得净溢利1.3亿元。期内，预期收入5.1亿元，按年跌45%。

彩星玩具表示，收入减少是由于未能如去年般受惠于2024年上映「哥斯拉 X 金刚：新帝国」电影所带动，「哥斯拉 X 金刚」之产品付运量按预期回落，而「忍者龟」品牌并无大型娱乐活动推动，致使「忍者龟」产品系列需求放缓。该公司又指出，贸易紧张局势加剧，令4月付运至美国市场的货品受到阻碍，惟部分影响因于秋季推出「Power Rangers」产品得以抵销。

该公司表示，至于自去年第二季起，关税对美国巿场销售的利润带来负面影响，惟部分影响透过第三季推行的选择性价格调整得以抵销。

此外，彩星玩具透露，去年集团上市证券的库务投资的未变现及已变现净收益及利息收入分别约为1900万元及4000万元，相对于2024年度库务投资之未变现及已变现净收益及利息收入分别为3200万元及5500万元。