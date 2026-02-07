Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

乐欣户外据报上限12.25元定价 爱芯元智传50手中1手

股市
更新时间：09:46 2026-02-07 HKT
发布时间：09:46 2026-02-07 HKT

内地钓鱼装备制造商乐欣户外（2720）传以招股上限12.25元定价，认购2820手「顶头槌飞」亦未能稳中一手。AI推理系统芯片供应商爱芯元智（600），认购其甲组50手便稳中一手，认购52458手「头槌飞」派208手。

IFR报道，昨日截飞的锂电池智能装备供应商先导智能（470）以招股价上限45.8元定价，且悉数行使发售量调整权。

澜起传抽乙组飞可稳中

澜起科技（6809）昨于三大暗盘场造好，收市涨39.8%至41.8%，一手账面赚4251至4471元，惟传抽其乙组（认购额逾500万元）飞才稳中一手。提供互连类芯片的澜起科技昨日在辉立暗盘表现最好，收151.6元，较定价106.89元升41.8%，一手100股帐面赚4471元。其A股昨日收报163.54元人民币（约184.19港元），跌2.7%。

大族数控上市变「红底股」

至于昨日上市的3只新股。录得超购445.4倍的大族数控（3200）表现最标青，上市即变「红底股」，收市报110元，升14.8%，一手帐面赚1420元。今年以来上市的18只新股首挂全数报捷。

印制电路板（PCB）专用生产设备解决方案服务商大族数控收报110元，升14.8%，一手100股帐面赚1420元。超购2729.7倍、「顶头槌飞」未能稳中一手的卓正医疗（2677），收67.9元，升13.4%，一手50股帐面赚400元。牧原股份（2714）平开后一度「潜水」，收40.52元，升3.9%，一手100股赚152元。

另外，去年9月递表申港上市的A股华勤技术，传融资46.8亿至62.4亿元，最快农历假后开始预路演。彭博引述新加坡政府投资公司（GIC）有投资的泰国科技初创公司－Line Man Wongnai行政总裁Yod Chinsupakul指，公司在推迟当地上市计划后，正考虑在港或美上市，6月底前有最终决定。
 

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
连锁酒楼两餸饭部大特价！指定时间净餸$50两盒 网民激赞大盒抵食：住𠮶头一定唔煮
连锁酒楼两餸饭部大特价！指定时间净餸$50两盒 网民激赞大盒抵食：住𠮶头一定唔煮
饮食
15小时前
52岁TVB「最贵司仪」冰天雪地完成状举 久未现身面容有大变化 积极转跑道性向成疑
52岁TVB「最贵司仪」冰天雪地完成状举  久未现身面容有大变化  积极转跑道性向成疑
影视圈
11小时前
郭秀云元朗代友寻遗失鹦鹉 座驾挡风玻璃被击碎 凶徒留字条：下次弄人
郭秀云元朗代友寻遗失鹦鹉 座驾挡风玻璃被击碎 凶徒留字条：下次弄人
突发
51分钟前
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
教育资讯
2026-02-05 08:00 HKT
荃湾便利店八达通增值$100 惨变倒蚀$400 苦主因一事自责不已 网民发功献追讨妙计｜Juicy叮
荃湾便利店八达通增值$100 惨变倒蚀$400 苦主因一事自责不已 网民发功献追讨妙计｜Juicy叮
时事热话
2026-02-05 13:29 HKT
香港情侣深圳酒店亲热 遭针孔摄录偷拍 男方网上睇片惊见变「主角」
02:41
香港情侣深圳酒店亲热 遭针孔摄录偷拍 男方网上睇片惊见变「主角」
即时中国
21小时前
04:52
星岛申诉王｜90后揭自提点「揾银」真相 日做12小时赚少过最低工资 难识女朋友：不如揸的士
申诉热话
2026-02-06 07:43 HKT
毕马威：私烟销量激增265% 两度增烟税助长私烟 学者忧令年轻烟民「一世都无食过完税烟」 瓦解现有控烟机制
社会资讯
22小时前
佘诗曼台上挞低惊心动魄  骇人画面曝光视后冷静反应获赞  网民细思极恐点出避过严重受伤关键
00:58
佘诗曼台上挞低惊心动魄  骇人画面曝光视后冷静反应获赞  网民细思极恐点出避过严重受伤关键
影视圈
16小时前
中国掌握全球最完整稀土产业链。路透社
共同社：中国已批准多项对日稀土出口
即时国际
12小时前