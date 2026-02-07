乐欣户外据报上限12.25元定价 爱芯元智传50手中1手

内地钓鱼装备制造商乐欣户外（2720）传以招股上限12.25元定价，认购2820手「顶头槌飞」亦未能稳中一手。AI推理系统芯片供应商爱芯元智（600），认购其甲组50手便稳中一手，认购52458手「头槌飞」派208手。

IFR报道，昨日截飞的锂电池智能装备供应商先导智能（470）以招股价上限45.8元定价，且悉数行使发售量调整权。

澜起传抽乙组飞可稳中

澜起科技（6809）昨于三大暗盘场造好，收市涨39.8%至41.8%，一手账面赚4251至4471元，惟传抽其乙组（认购额逾500万元）飞才稳中一手。提供互连类芯片的澜起科技昨日在辉立暗盘表现最好，收151.6元，较定价106.89元升41.8%，一手100股帐面赚4471元。其A股昨日收报163.54元人民币（约184.19港元），跌2.7%。

大族数控上市变「红底股」

至于昨日上市的3只新股。录得超购445.4倍的大族数控（3200）表现最标青，上市即变「红底股」，收市报110元，升14.8%，一手帐面赚1420元。今年以来上市的18只新股首挂全数报捷。

印制电路板（PCB）专用生产设备解决方案服务商大族数控收报110元，升14.8%，一手100股帐面赚1420元。超购2729.7倍、「顶头槌飞」未能稳中一手的卓正医疗（2677），收67.9元，升13.4%，一手50股帐面赚400元。牧原股份（2714）平开后一度「潜水」，收40.52元，升3.9%，一手100股赚152元。

另外，去年9月递表申港上市的A股华勤技术，传融资46.8亿至62.4亿元，最快农历假后开始预路演。彭博引述新加坡政府投资公司（GIC）有投资的泰国科技初创公司－Line Man Wongnai行政总裁Yod Chinsupakul指，公司在推迟当地上市计划后，正考虑在港或美上市，6月底前有最终决定。

