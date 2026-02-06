Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

老虎证券料2026年市场机遇与挑战并存 AI产业链纵深发展成关键

股市
更新时间：22:23 2026-02-06 HKT
发布时间：22:23 2026-02-06 HKT

老虎证券首次举办「百万美金俱乐部」新春私享晚宴，并深度剖析2026年环球市场新格局。该券商预计AI产业链的纵深发展、利率敏感性资产的表现，以及特定新兴市场的结构性机会，将是捕获超额回报的关键。

新兴市场结构性机会有望超额回报

老虎证券（香港）资管首席投资官陈庆炜表示，2026年市场机遇与挑战并存，在宏观政策转向与科技创新加速的双重驱动下，投资者需具备全球视野与灵活的风险管理能力。他预计，AI产业链的纵深发展、利率敏感性资产的表现，以及特定新兴市场的结构性机会，将是捕获超额回报的关键，同时精准把握市场节奏，将是穿越周期的不二法门。

成立百万美金俱乐部 促成投资者交流

另外当日还是首届「老虎证券百万美金俱乐部」的新春私享晚宴，该活动汇聚了该公司数十位实现百万美元级别年度投资收益的顶尖客户。老虎国际集团首席财务官及老虎证券行政总裁曾庆飞表示，深信真正的价值不仅在于提供卓越的交易工具，更在于构建一个能启发思想、共创价值的投资者社群。他称，「百万美金俱乐部」的成立，正是公司对此承诺的体现，期望透过这个平台，让最顶尖的投资者们互相交流，共同成长。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
连锁酒楼两餸饭部大特价！指定时间净餸$50两盒 网民激赞大盒抵食：住𠮶头一定唔煮
连锁酒楼两餸饭部大特价！指定时间净餸$50两盒 网民激赞大盒抵食：住𠮶头一定唔煮
饮食
9小时前
佘诗曼台上挞低惊心动魄  骇人画面曝光视后冷静反应获赞  网民细思极恐点出避过严重受伤关键
00:58
佘诗曼台上挞低惊心动魄  骇人画面曝光视后冷静反应获赞  网民细思极恐点出避过严重受伤关键
影视圈
10小时前
荃湾便利店八达通增值$100 惨变倒蚀$400 苦主因一事自责不已 网民发功献追讨妙计｜Juicy叮
荃湾便利店八达通增值$100 惨变倒蚀$400 苦主因一事自责不已 网民发功献追讨妙计｜Juicy叮
时事热话
2026-02-05 13:29 HKT
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
教育资讯
2026-02-05 08:00 HKT
《中年好声音》索爆评审海儿骚「最强玲珑曲线」 上围上下摆动极震撼 极丰满身材撑爆衫
《中年好声音》索爆评审海儿骚「最强玲珑曲线」 上围上下摆动极震撼 极丰满身材撑爆衫
影视圈
18小时前
李龙基感情受挫再堕电讯「赠机」陷阱  被收数公司追讨两万  疑签名遭盗用报警求助｜独家
02:30
李龙基感情受挫再堕电讯「赠机」陷阱  被收数公司追讨两万  疑签名遭盗用报警求助｜独家
影视圈
7小时前
香港情侣深圳酒店亲热 遭针孔摄录偷拍 男方网上睇片惊见变「主角」
02:41
香港情侣深圳酒店亲热 遭针孔摄录偷拍 男方网上睇片惊见变「主角」
即时中国
15小时前
毕马威：私烟销量激增265% 两度增烟税助长私烟 学者忧令年轻烟民「一世都无食过完税烟」 瓦解现有控烟机制
社会资讯
16小时前
谢霆锋大仔Lucas澳洲地铁拍拖断正？贴实火辣少女一动作证极宠溺  曾传恋大30岁滑雪教练
谢霆锋大仔Lucas澳洲地铁拍拖断正？贴实火辣少女一动作证极宠溺  曾传恋大30岁滑雪教练
影视圈
12小时前
农历新年深圳地铁延长服务时间！北上探亲留意 3大口岸线齐加班 深圳湾/莲塘/罗湖/福田
农历新年深圳地铁延长服务时间！北上探亲留意 3大口岸线齐加班 深圳湾/莲塘/罗湖/福田
旅游
11小时前