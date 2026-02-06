三新股挂牌齐造好 卓正医疗升逾三成 大族数控涨近18% 牧原股份升4.4%

今日有3只新股挂牌，均现跟随大市走高。当中一手难求的卓正医疗（2677）现升33.8%，一手50股账面赚1012.5元；印制电路板（PCB）专用生产设备解决方案服务商大族数控（3200）升17.6%，一手100股赚1690元；猪肉龙头A股牧原股份（2714）升4.4%，一手100股赚170元。

中国私立医疗服务机构卓正医疗较上市价59.9元高开35.2%，报81元，曾高见90.85元，升51.7%。卓正医疗首席技术官赵天斌表示，上市集资所得资金将用于升级已有的网点；积极考虑一些优质的医疗机构并购机会；投入AI和数字化上，提升营运效率。公司的AI发展将通过腾讯（700）等外部机构积极合作，以及打造自己的AI团队。虽然腾讯在AI方面走得比较前，但公司会积极探索各家AI企业的前沿合作方向。被问及与小鹏汽车（9868）联合创始人何小鹏的相关合作，他回应将综合公司的整体战略策略和营运发展作决定，现时不方便透露。现时卓正医疗已进军新加坡和马来西亚等海外市场，他指海外市场仍在探索的过程中，模式会根据战略方向和实际情况作相应调整，但仍主营内地市场。

卓正医疗超购2729倍

卓正医疗有4个基石投资者，包括腾讯、微盟集团（2013）和手回集团（2621）有份持有的Health Vision、明略科技（2718）、小鹏汽车（9868）联合创始人何小鹏旗下Galaxy Dynasty

，以及A股金域医学检验。该股的公开发售超购2729.7倍，接获1757张「顶头槌飞」，当中66.8%获发1手，而国际发售超购4.8倍。

至于牧原股份以上市价39元平开，一度「潜水」，低见38.98元。牧原董事长兼总裁秦英林表示，在港上市开启牧原的国际化进程，将借助国际平台，坚持创新，做好主业，助力猪肉产业成为现代先进产业。其公开发售超购4.9倍，一手中签率100%，「顶头槌飞（认购近13.7万手」获派13227手，国际发售超购7.6倍

同样已在内地上市的大族数控较上市价95.8元高开10.6%，曾高见114.7元。该公司董事长杨朝辉表示，现时AI算力等中端需求强劲，公司所属产业迎来全新的黄金发展阶段，此次上市是公司把握全新机遇，拓展全球市场，连接国际客户。该股公开发售超购445.4 倍，乙组头（即认购600手）稳获1至2手，「顶头槌飞」派6至7手，国际发售超购20.1倍。