20年过去，交易还要现场吗？｜林小珍

20年前的今天，亦即是2006年2月6日，是无线电视《交易现场》节目启播的日子。整整20年过去，《交易现场》如今已经离开了交易所，电视台财经节目的变迁，亦正好反映金融市场和媒体这些年来的变化。笔者亦有幸适逢其会，参与其中。

缩减交易大堂增直播室

《交易现场》节目诞生的契机，是2005年7月，港交所(388)进行交易大堂翻新，考虑到电子交易系统的普及，出市代表对交易大堂柜枱的需求减少，因此决定将原本占地26,000平方呎，拥有723个交易柜位的交易大堂，面积大幅缩减至12,200平方呎，只是保留294张交易枱，另外在交易大堂增设传媒采访区及新闻直播室。

当时3间新闻直播室分别由笔者当年效力的无线电视(TVB)、有线电视及now财经台租用，而有了这个直播室，TVB新闻部财经组的同事就构思一个全新的即市股票节目，就是《交易现场》，希望仿傚当时国际财经媒体，例如彭博和CNBC，将交易大堂的气氛和第一手资讯带给观众。

见证股市牵动股民悲喜

翻新后的交易大堂于2006年1月16日正式启用，由当时的港交所主席李业广及行政总裁周文耀主持启用仪式，时任财政司司长唐英年亦有到场。新交易大堂启用后，同事们用了三个星期熟习直播室的运作，《交易现场》于2月6日(星期一)启播，当时于翡翠台逢交易日一日五节，除了上午开市时段为半小时的节目，其他四节都是数分钟的快讯式节目。而除了翡翠台的《交易现场》，驻港交所主持亦要兼顾新闻台的财经环节。

当时主持和嘉宾背后就是出市代表坐的位置，中间只是一块玻璃之隔，遇上有大型新股上市，或是大市异常波动的日子，主持们完全可以感受到现场兴奋和焦虑的气氛，真正做到「交易现场」。而由于三家电视台的直播室毗邻，各台的主持偶尔都会趁空档「打牙骹」，交流一下。

北水灌溉 财经节目如雨后春笋

去到2007年，内地推出合资格境外机构投资者计划(QDII)，考虑到内地投资者对港股的兴趣渐增，明珠台亦增设普通话版本的《交易现场》，及后数码电视频道启播，每日交易所的直播室要应付近20节直播，粤语和普通话的主持，加上工程人员要挤在狭小的空间内工作，除了主持节目，中间的空档还要预备节目内容和联络被访者，虽然说不上是一个舒适的办公空间，但工作气氛都是愉快和融洽的。

2016年，无线85频道转型，新闻部财经组要负责的时段大增，笔者除了主持《交易现场》，亦参与了多个节目的设计和制作，亦有更多机会在交易所主持节目，但亦因为工作量大增，笔者考虑到工作和家庭的平衡，决定离开电视台，转战网络媒体。

撤交易大堂现场感大减

到2017年，交易所再度翻新，全面取消交易大堂，原有的展览馆扩充成为「香港金融大会堂」，除了展览香港金融发展史，亦有更大的活动空间，媒体直播室的数目亦有所增加，开始有内地媒体进驻交易所，不过没有交易大堂在旁的直播室，气氛已经大不如前。

去年4月，港交所宣布斥资63亿元向置地收购交易广场一期9层楼面，以及交易广场平台的舖位，用作集团永久总部。交易广场将进行一系列优化工程，以提升港交所的品牌知名度，包括设立专用接待大堂，直接连至香港金融大会堂。与此同时，面对新媒体竞争，电视行业经营困难，无线财经台亦已经停播，整体财经节目时段大减。为了节省成本，多间电视台无意续租交易所的直播室，目前于翡翠台和TVB Plus联播的《交易现场》亦已经不再于交易所直播。据了解，将来翻新后的金融大会堂，亦不设电视台直播室。

网络媒体提供更多元内容

无可否认，网络上的财经节目有更大弹性，主持可以有更大的发挥空间，同时跟观众有更多互动，这是传统的电视台难以做到的。当然，网络的财经平台竞争亦不小，笔者的YouTube频道「JuneDay六月天」近期亦正扩充营业，提供更多元化的财经节目内容，希望大家多多支持。哪里有网络，哪里就是真正的「交易现场」，又怎会局限于交易所呢？

不过，如果港交所将来容许网络媒体借用翻新后交易所的部分空间作直播，笔者都很期待旧地重游，再尝在现场主持节目的滋味。

林小珍