亚马逊上季收入增长14% 料今年资本支出2000亿美元 吓坏华尔街 股价盘后大插逾一成

更新时间：09:59 2026-02-06 HKT
发布时间：09:59 2026-02-06 HKT

电商龙头亚马逊（Amazon）公布2025财年第四季业绩，净销售额按年增长14%至2,134亿美元，当中，最受市场关注的AWS云端业务收入按年增长24%至356亿美元，创下过去13个季度以来最快增速；营运收入增长17.9%至250亿美元；净利润增至212亿美元；每股摊薄盈利为1.95美元，均优于去年同期。亚马逊更预告，2026年将投资约2,000亿美元的资本开支，主要用于AI、晶片、机器人及低轨卫星等开创性的机会。

尽管亚马逊第四季总收入及AWS增长均优于市场预期，惟2026年资本开支较2025年高出50%，亦较华尔街预期高出36.9%，盘后一度低见196.62美元，大跌13.2%，盘后收报197.75美元，跌11.2%。

第四季业绩显示，净销售额达2,134亿美元，较去年增长14%。当中，亚马逊北美业务收入增长10%至1,271亿美元，国际业务则增长17%至507亿美元。此外，广告业务亦保持强劲势头，按年增长22%。

盈利方面，第四季营运收入为250亿美元，增长17.9%，若撇除因税务纠纷、诉讼和解及裁员成本等约24亿美元的一次性开支，实际营运收入可达274亿美元。

资本开支2000亿美元 主要用于AWS

亚马逊行政总裁Andy Jassy表示，由于看到AI、晶片、机械人及低轨卫星等领域的巨大机遇，预计2026年将投入约2,000亿美元进行资本开支，并预期将带来强劲的长期回报。在电话会上，亚马逊高层表示，2000亿美元资本支出将主要用于AWS。

他特别提到AWS自家研发晶片的进展，指Trainium及Graviton晶片的年化收入已超过100亿美元，并以三位数百分比增长。其中，Trainium 2晶片已获Anthropic等AI巨头采用。亚马逊高层亦预计，2026年年中，所有Trainium 3晶片都将被预定完毕。

首季指引料收入最多增15%

亚马逊预计，2026年第一季净销售额将介乎1,735亿至1,785亿美元，按年增长11%至15%。营运收入预计介乎165亿至215亿美元，其中包括约10亿美元用于扩展其卫星互联网项目Amazon Leo的成本。

