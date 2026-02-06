股金币全线下跌 市场信心动摇｜古天后

2月6日，部份时间有阳光，日间温暖。美企裁员大增及职位空缺急降，科技股跌势未止，美股周四三大指数全线向下，道指低开188点后，跌幅最多扩大至672点，道指收市跌592点或1.2%，报48908；标指跌84点或1.23%，报6798；纳指跌363或1.59%，报22540。风险资产遭抛售，据CoinMarketCap平台数据显示，比特币跌穿7万美元后，直插至62353美元日内低位才喘定，跌幅达到15.2%，为2024年11月以来低位，于亚洲时段进一步下跌至接近60000美元水平，较历史高位126198美元跌逾五成，亦将自去年11月特朗普当选美国时所有升幅蒸发。同时，贵金属获利沽盘涌现，现货银价插水最多18.1%，低见斯72.208美元，现货金价曾跌3.5%至4790.01美元。

Alphabet最新业绩理想，但计划今年资本开支倍增引发忧虑，股价一度下插水8%，不过收市几乎挽回所有失地，仅跌0.5%；Tesla及微软分别跌2.2%及5%，Nvidia回吐1.3%。亚马逊于周四收市后公布业绩，股价公布前跌4.4%，收市后急跌逾一成。微软跌5%，为跌幅最大道指成份股。BTC急跌唔少人爆仓，加密货币相关股份挨沽，Strategy、MARA及Coinbase跌幅介乎13.3%至18.7%。Monarq Asset Management合伙人Shiliang Tang指出，比特币正面临信心危机。据预测市场Polymarket的合约显示，比特币今年有82%机率跌至65000美元，亦有60%泻至55000美元之下，反观回升至10万美元的机率从今年初80%降至54%。此外，雅诗兰黛(Estee Lauder)业绩展望失色，股价暴挫19.2%。美国10年期债息一度下泻8.7个基点，至4.191厘，对息口较敏感的2年期债息急降9.2个基点，至3.467厘。美汇指数曾涨0.31%至97.92，日圆升0.2%至156.54兑每美元。

或进一步考验50日及100日线

港股昨日低开219点后，曾跌436点至26410低位，午后拗腰倒升37点收市，报26885，重返20日线附近，不过继续受制上升轨。不过至夜期时段再度回软，美国科技股持续走软，夜期时段大坐过山车，虽然早段一度重返26900水平，可惜20日线得而复失，加上美股偏软，加密货币遭售，夜期急转直下跌逾300点至26500水平，今早于黑期更跌穿26500水平，料今早大市低开。㖊日提到，一旦恒指无法返26850，企稳20日线，将有机会进一步考验50日及100日线，似乎今早考验50日线及100日线，即约26300机会甚大。与此同时，于26000-26400为牛证重货区，唔排除今日呢个区域嘅牛证大部份乘势被回收。不过大市短线RSI 2已经跌穿10，若然今日进一步下跌，极有机会考验完两条移动平均线后作短线反弹。至于反弹阻力方面，由12月中伸延至今嘅上升轨，大约上移至26900至27000水平，料其后反弹呢个位成为短期阻力。而港股能否扭转近日调整跌势，则要睇几时可以回补周一所遗下嘅下跌裂口，并解除岛型顶利淡形态威胁，能否扭转跌势，关键在于重磅科技股可时能止跌回升。

