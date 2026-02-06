恒指半日跌304点 友邦跌4.8% 汇丰跌3% 理想逆市升5%｜港股开市

承接外围股市跌势，恒指今早低开530点，跌幅一度收窄至285点。恒指中午收报26580点，跌304点或1.13%，成交额1,394.62亿元。科指半日跌25点或0.47%，报5380点。

ATM跌0.9%至2%

腾讯（700）跌0.9%；阿里巴巴（9988）跌2.6%；美团（3690）跌近2%；京东（9618）及网易（9999）齐跌2%。小米（1810）升1.5%。

传统金融股挨沽，友邦（1299）跌4.8%；汇丰（005）跌3.3%；港交所（388）跌1.5%。

理想汽车（2015）全新一代理想L9将于下季发布，股价升5.3%。发盈喜的蔚来（9866）升幅扩大至半日升7.2%。零跑（9863）升4.9%；比亚迪（1211）升2.7%；小鹏（9868）升0.2%。

比特币相关股受挫

比特币曾跌至6万元边缘，概念股及ETF挨沽，博雅互动（434）半日跌2.7%；新火科技（1611）挫6.9%；南方比特币（3066）、华夏比特币（3042）、三星比特币（3135）齐挫9%。

———

0930：美国就业数据疲弱，科技股及比特币未止泻，拖累美股周四急跌，道指收市跌592点或1.2%，报48908点；标指跌84点或1.23%，报6798点；纳指跌363点或1.59%，报22540点；反映中国概念股表现的金龙指数反弹0.9%，报7528点。

重磅科技股几乎全线下挫，亚马逊绩前跌4.4%，微软跌近半成，AMD跌3.8%，Tesla跌2%，英伟达跌1.3%。Alphabet绩后曾挫8%，惟收市仅跌0.5%。

比特币跌穿6.1万美元

比特币周四曾跌穿6.1万美元，跌幅达15%，至少为2024年11月以来低位，较历史高位12.6万美元低49.6%。加密货币相关股份挨沽，Strategy大跌17%，MARA挫18.7%，Coinbase跌13.3%。

现货银价最多挫18%，每盎司低见72.2美元，现货金价再次跌穿4800美元。芝加哥商品交易所（CME）发布通知，再对部分黄金、白银和铝等期货合约的按金进行调整。当中黄金的新按金比例上调至9%的水平，白银的按金水平上调至18%，周五收盘后生效。

美国12月职位空缺意外降至2020年以来最低水平，进一步显示企业招聘需求疲弱。劳工统计局周四数据显示，12月职位空缺数从11月下修后的692.8万个降至654.2万个，低于市场预期。

蔚来发盈喜逆市升

港股方面，恒指今早低开530点，开报26354点。科网股普遍下跌，腾讯（700）跌2.2%；阿里巴巴（9988）跌3.8%；小米（1810）跌1.7%；京东（9618）跌2.4%；网易（9999）跌3%；百度（9888）跌4.3%。

美团（3690）跌1.3%，该公司拟斥7.17亿美元（约56亿港元）收购内地生鲜电商叮咚。

蔚来（9866）发盈喜，预计去年第四季经调整利润7亿元至12亿元人民币，较去年同期亏转盈。今早股价逆市升2%。

3只新股首日挂牌，牧原股份（2714）平开，上市价39元。卓正医疗（2677）开报81元，较上市价59.9元高出35.2%；大族数控（3200）开报106元，较上市价95.8元高出10.6%。

北水动向方面，周四南下资金净买入港股249.77亿港元。腾讯(700)、盈富基金(2800)、阿里巴巴(9988)分别获净买入55.78亿港元、45.76亿港元、15.53亿港元；长飞光纤光缆(6869)、华虹半导体(1347)、中芯(981)分别遭净卖出4.57亿港元、3.63亿港元、3.09亿港元。