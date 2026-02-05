Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

道指早段跌逾200点 Google母企绩后曾泻8% 瑞银：AI股抛售潮非个别事件

股市
更新时间：22:51 2026-02-05 HKT
发布时间：22:51 2026-02-05 HKT

美股持续偏软，道指早段跌逾200点，部分AI及软件股进一步受压。

道指报49290点，跌211点；标指报6843点，跌39点；纳指报22750点，跌154点或0.7%。

Google母企Alphabet（GOOG）绩后一度大跌8%，其后跌幅收窄至3%。亚马逊（AMZN）挫3%，微软（MSFT）亦跌2%。

Nvidia（NVDA）逆市升逾1%，据报今年不推出面向游戏玩家的新图像处理（GPU），以应对全球储存晶片短缺的问题。

美国一月裁员10.8万人 破金融海啸以来最高

就业顾问公司Challenger, Gray & Christmas数据显示，美国㑩主于1月裁员人数达10.84万名，是2009年金融海啸以来最严重的一月，加深市场对就业情况疲弱的忧虑。

分析：市场AI选股更拣择

瑞银全球财富管理投资总监Mark Haefele表示，在经历过去3年由资本支出扩张推动的强劲AI股价上升后，投资者现在聚焦可带来强劲收入增长的AI企业，估计随著AI不断重塑各行业，近期抛售并非个别事件。

