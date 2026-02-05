Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

香港电讯与宇树合作 推动企业应用物理AI技术 大型场馆部署巡逻机械人

更新时间：20:29 2026-02-05 HKT
发布时间：20:29 2026-02-05 HKT

香港电讯（6823）公布，与内地知名机械人企业、杭州「六小龙」之一的宇树科技开展合作，双方将携手推动本港和全球企业采用物理人工智能（AI）及相关创新技术，加速企业数码转型。双方正积极探索在大型园区及场馆部署物理AI及生成式AI技术，包括智能巡逻机械人，以提升人流密集环境的安全监察、营运效率及访客体验。

是次合作将结合香港电讯于固网及5G流动网络基建、环球网络、系统整合及托管服务的优势，以及宇树科技在四足及人形机械人的研发及生产能力，为本港企业提供涵盖安装、培训、技术支援以至维护的一站式物理AI解决方案。

与伙伴携手开拓海外市场

香港电讯商业客户业务董事总经理吴家隆表示，物理AI融合生成式AI、机械人及感测技术，大幅提升机械人的环境感知和理解能力，执行更繁复的任务。公司期待透过与宇树科技的合作，为香港企业开拓顶尖及高效能的物理AI方案，加速政府、公营机构及各行业数码转型、提升营运效率。同时，公司将持续扩展创新科技伙伴网络，建构完善合作伙伴生态系统，推动香港向智慧城市迈进，同时与伙伴携手开拓海外市场。

已在建造业和教育界部署物理AI方案

香港电讯与宇树科技已成功于不同行业部署物理AI方案，在建造业方面，为香港领先的混凝土及石料综合方案供应商部署结合视觉AI技术的四足机械狗。此机械狗具备高度灵活性及稳定性，能以敏锐的检测能力于工地巡逻及安全检查，确保员工遵守佩戴个人防护装备等安全操作规则，以及即时发现异常情况，并迅速纠正潜在风险，大幅提升工地人员安全。

在教育界方面，为香港一所中学引入具身智能机械人。学校透过于课程加入具身智能机械人，让学生在课堂项目及校园活动学习编程、动作控制及感测互动，激发创意，加强对AI及自动化的兴趣，提升学习体验。学校亦于会话课程中引入具身智能机械人，辅助学生学习第二语言。 同时，双方将推动AI于教育领域的应用，并共同研发更多物理AI和生成式AI技术应用，促进创新科技的普及。

