海致科技招股 入场费5656元 智谱及无极资本等为基投

图计算与图数据库企业海致科技 （2706）今日（5日）起至下周二（10日）招股，拟发行2,803.02万股H股，一成香港公开发售，招股价25.6元至28元，集资最多约7.85亿元，每手200股，入场费5,656.48元，将于2月13日正式挂牌，招银国际、中银国际及申万宏源香港为联席保荐人。

Atlas图谱解决方案为核心产品

该股引入JSC International Investment Fund SPC（代表Etown SP）、智谱（2513） 间接全资拥有的JINGSHENG HENGXING、无极资本管理的Infini及Mega Prime为基石投资者，投资总额合计1,500万美元。

招股书指出，海致科技专注于通过图模融合技术开发Atlas图谱解决方案及产业级智能体，并提供产业级人工智能解决方案。其中Atlas图谱解决方案是其核心产品之一，基于图计算与数据分析能力构建，包含DMC数据智能平台、Atlas知识图谱平台及AtlasGraph图数据库。该解决方案使企业能够高效整合、处理及管理来自多个来源的数据，构建及分析知识图谱，并进行复杂的关系挖掘与可视化分析。

中国第五大产业级AI智能体提供商

根据弗若斯特沙利文的数据，按2024年营业收入计，集团在中国产业级AI智能体提供商中位列第五，市场份额为2.8%；并在中国以图为核心的AI智能体提供商中位列第一，市场份额约为50%。数据又显示，集团是行业内中国首家通过知识图谱有效减少大模型幻觉的企业。

业绩方面，去年首9个月录得收入2.49亿人民币，按年升18%；期内亏损2.11亿元，按年扩大33%。

至于集资所得款项净额用途，约45%用于研发以强化图模融合技术；约20%用于优化Atlas智能体；约15%用于深化与客户的合作，探索新应用场景及拓展香港及新加坡市场；约10%用于战略投资、合并及收购；以及约10%用于营运资金及一般公司用途。