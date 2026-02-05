Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

海致科技招股 入场费5656元 智谱及无极资本等为基投

股市
更新时间：11:00 2026-02-05 HKT
发布时间：11:00 2026-02-05 HKT

图计算与图数据库企业海致科技 （2706）今日（5日）起至下周二（10日）招股，拟发行2,803.02万股H股，一成香港公开发售，招股价25.6元至28元，集资最多约7.85亿元，每手200股，入场费5,656.48元，将于2月13日正式挂牌，招银国际、中银国际及申万宏源香港为联席保荐人。

Atlas图谱解决方案为核心产品

该股引入JSC International Investment Fund SPC（代表Etown SP）、智谱（2513） 间接全资拥有的JINGSHENG HENGXING、无极资本管理的Infini及Mega Prime为基石投资者，投资总额合计1,500万美元。

招股书指出，海致科技专注于通过图模融合技术开发Atlas图谱解决方案及产业级智能体，并提供产业级人工智能解决方案。其中Atlas图谱解决方案是其核心产品之一，基于图计算与数据分析能力构建，包含DMC数据智能平台、Atlas知识图谱平台及AtlasGraph图数据库。该解决方案使企业能够高效整合、处理及管理来自多个来源的数据，构建及分析知识图谱，并进行复杂的关系挖掘与可视化分析。

中国第五大产业级AI智能体提供商

根据弗若斯特沙利文的数据，按2024年营业收入计，集团在中国产业级AI智能体提供商中位列第五，市场份额为2.8%；并在中国以图为核心的AI智能体提供商中位列第一，市场份额约为50%。数据又显示，集团是行业内中国首家通过知识图谱有效减少大模型幻觉的企业。

业绩方面，去年首9个月录得收入2.49亿人民币，按年升18%；期内亏损2.11亿元，按年扩大33%。

至于集资所得款项净额用途，约45%用于研发以强化图模融合技术；约20%用于优化Atlas智能体；约15%用于深化与客户的合作，探索新应用场景及拓展香港及新加坡市场；约10%用于战略投资、合并及收购；以及约10%用于营运资金及一般公司用途。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
黄金热潮 菲佣姐姐也储金 500元月供金会 首月收金米仔「So happy！」
黄金热潮 菲佣姐姐也储金 500元月供金会 首月收金米仔「So happy！」
投资理财
5小时前
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站/流动银行都有 自助揿钱换新钞！
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站柜员机都有 自助揿钱换新钞！
生活百科
22小时前
53岁「张学友前拍档」撞裂脸骨极恐怖 一部位「永久消失」 曾患甲状腺恶疾暴瘦24公斤
53岁「张学友前拍档」撞裂脸骨极恐怖 一部位「永久消失」 曾患甲状腺恶疾暴瘦24公斤
影视圈
13小时前
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
教育资讯
3小时前
九巴B9服务大升级！深圳莲塘/屯门班次加密 最快10分钟一班车 搭两程一程免费
九巴北上路线B9大升级！深圳莲塘/屯门班次加密 最快10分钟一班车 搭两程一程免费
生活百科
19小时前
「最美港姐」朱玲玲睇骚险挞低画面曝光 反应超敏捷叻过后生女 富商老公及三子护航成焦点
「最美港姐」朱玲玲睇骚险挞低画面曝光 反应超敏捷叻过后生女 富商老公及三子护航成焦点
影视圈
16小时前
港男晒嫲嫲110岁身份证 意外揭秘政府人瑞「隐藏福利」 网民：原来一直搞错了！｜Juicy叮
港男晒嫲嫲110岁身份证 意外揭秘政府人瑞「隐藏福利」 网民：原来一直搞错了！｜Juicy叮
时事热话
18小时前
慎入︱传江苏男自制喷火器 街头活焚奸夫
慎入︱传江苏男自制喷火器 街头活焚奸夫
即时中国
2026-02-04 09:40 HKT
80年代「破格女星」罕现身《流行都市》被安德尊质问一事：咩意思呀你 曾选港姐转行风山水起
80年代「破格女星」罕现身《流行都市》被安德尊质问一事：咩意思呀你 曾选港姐转行风山水起
影视圈
2026-02-04 10:00 HKT
农历新年北上注意！8大口岸最新通关时间一文睇清 深圳湾/罗湖/莲塘/港珠澳
农历新年北上注意！8大口岸最新通关时间一文睇清 深圳湾/罗湖/莲塘/港珠澳
旅游
2026-02-03 14:13 HKT