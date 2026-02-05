软件股被洗仓 纳指表现疲弱｜古天后

2月5日，大致天晴，早上沿岸有薄雾，日间温暖。市场继续担心新嘅人工智能（AI）工具会对取代软件，对相关企业构成冲击，即使Nvidia黄仁勋已就此驳斥，但市场未有理会，继续沽售相关股份，资金流向科技以外的股份，美股周三个别发展。道指高开82点后，升幅扩大至最多408点，高见49649，直逼盘中历史高位49653，其后受美伊取消核谈判计划，令美伊局势再度紧张影响，道指一度轻微倒跌，不过收市仍回升逾260点或0.53%；标指跌35点或0.51%，报6882；纳指跌350点或1.51%，报22904。

重磅股中，Nvidia及Meta股价收市分别跌3.4%及3.3%，Nvidia为表现最差道指成份股；大型软件商甲骨文（Oracle）急跌5.2%，亚马逊回吐2.4%，大数据公司Palantir急跌11.6%，创5月以来最大单日跌幅；Salesforce转升1.6%。

Alphabet于周三收市后公布业绩，股价回吐2%。超微半导体（AMD)）的业绩指引未能满足市场过高期望，股价急跌17.3%；Uber今季盈利预测逊预期，同时宣布委任新财务总监，股价跌5.2%。礼来（Eli Lilly）旗下减肥药需求强劲，唱好今年收入前景，股价急升10.3%；安进(Amgen)反弹8.2%，为升幅最大道指成份股。

比亚迪（1211）上个月喺德国的电动车销量飙升10倍以上，售出2,629辆新车，为Tesla同期两倍有多，Tesla销量按年仅增1.9%，股价跌3.8%。美国10年期债息一度涨2.2个基点，至4.2875厘，对息口较敏感嘅2年期债息转挫2.1个基点，至3.551厘。美汇指数曾升0.3%至97.73，日圆挫0.76%至156.95兑每美元。

恒指有机会下试50及100日线

港股昨日继续反复，恒生指数低开37点后，一度跌241点见26593低位，随住A股回升，盘中一度倒升169点见27004高位，收市升幅收窄至12点，报收26847，成交额2,854亿元。至夜期时段，受美股科技股拖累，纳指显著下跌，夜期一度跌穿26500水平，而ADR亦跌至26600水平，今早黑期于26600水平徘徊，料今日大市低开约200点至26600水平。由于一开市将失守20日线，如开市后无法重返26850，有机会进一步下试50及100日线约26250-26300水平。

早前已表示，重磅科技走弱，加上恒指日线图周一出现大裂口下跌，以回补上周上升裂口，形成岛型顶利淡形态，将大大减弱大市反弹动力。事实上过去三个交易日，反弹高位确系一日低于一日，暂时27000由前支持变为阻力，如大市今日亦未能回补周一下跌裂口，即回升至27400水平之上，向下考验50日及100日线机会大增。不过26400为再破52周高位前回调一个支持位，即使今日回试50及100日线即26300水平，仍有机会反弹重上26400关。

留意如考验26300水平后，反弹至26400关不能企稳，则有机会再向下往日线保力加通道底部约26000寻找支持。暂时由12月16日底部延伸至今嘅上升通道底部，将由25800水平进一步上移至26900，明日将上移至27000，料跌穿上升通道后，此通道底部将变成反弹阻力。

古天后