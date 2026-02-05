Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

恒指低开219点 科网股续弱势 百度拟回购及首次派息 逆市升逾2%｜港股开市

股市
更新时间：09:24 2026-02-05 HKT
发布时间：09:24 2026-02-05 HKT

市场忧虑AI带来颠覆性影响而抛售软件股，美股多只重磅科技股向下，其中AMD绩后急泻逾17%，Palantir（PLTR）跌近12%，甲骨文（ORCL）跌半成，Tesla（TSLA）及Nvidia（NVDA）亦跌逾3%，惟苹果（AAPL）逆市升2.6%至276.49美元。

美股传统消费股受捧 Nike升逾5%

另一方面，传统消费股受捧，Nike（NKE）及3M（MMM）均升逾5%，近日强势的沃尔玛（WMT）再升0.2%，带动道指周三收升260点或0.53%，报49501点；标指则跌35点或0.51%，报6882点；纳指更跌350点或1.51%，报22904点。至于反映中概股走势的金龙指数，周三跌1.95%至7461点。

港股方面，恒指今早低开219点点，报26627点。科网股继续弱势，阿里巴巴（9988）跌2.5%；腾讯（700）跌1.4%；美团（3690）跌2%；京东（9618）跌1.5%；小米（1810）亦跌0.5%。此外，新东方（9901）开市跌逾4%，为最弱势蓝筹。

百度拟回购及首次派息

值得留意的是，百度（9888）公布已授权一项新的股份回购计划，可回购不超过50亿美元的公司股份，有效期至2028年12月31日；同时，已批准就公司的普通股首次采纳股息政策，预计于2026年宣布首次发放股息。该股开市报140.3元，升2.3%。

比亚迪德国销售大升 远胜Tesla

其他个股消息中，比亚迪（1211）上月德国售出2,629辆新车，较去年同期的235辆多逾10倍，同时远多于Tesla售出的1,301辆。该股开市报89.2元，跌0.9%。

北水动向方面，昨日净买入港股133.73亿元，腾讯（700） 、阿里巴巴（9988）及南方恒生科技（3033）分别获净买入22.31亿元、11.71亿元及11.23亿元；而中芯国际（981）、华虹半导体（1347）则分别遭净卖出7.07亿元及2.36亿元。

