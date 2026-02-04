Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美股早段反复 道指升逾200点 软件股续挨沽

股市
更新时间：22:36 2026-02-04 HKT
发布时间：22:36 2026-02-04 HKT

美股观望情绪主导，走势震荡，「小非农」就业数据低过预期，中国国家主席习近平与美国总统特朗普通电话，多重讯息夹杂下，道指早段升逾200点，标指纳指偏软。

道指报49516点，升276点；标指报6916点，跌1点；纳指报23144点，跌111点或0.5%。

Google母企绩前升

Google母企Alphabet（GOOG）业绩公布前微升0.3%。Nvidia（NVDA）及Meta（META）跌逾1%。

Anthropic（ANTH）日前推出AI工具，一度触发软件股及金融资讯股挨沽。甲骨文（ORCL）及CrowdStrike（CRWD）跌逾3%；汤森路透（TRI）挫4%；励讯集团（RELX）跌逾2%。

分析：市场信心危机 无差别沽货

Ninety One全球可持续股票策略联合投资组合经理Stephanie Niven认为，市场尚未完全判断这次科网股抛售是出于恐慌还是基本面考虑，但肯定是出现信心危机，预期在龙头公司向外展示信心之前，市场或继续出现无差别抛售。

