高鑫零售暂无法与首席执行官取得联系 曾有内媒指李卫平被警方带走

更新时间：11:42 2026-02-04 HKT
发布时间：11:42 2026-02-04 HKT

内地大卖场「大润发」母企高鑫零售（6808）发通告宣布，公司暂时无法与执行董事兼首席执行官李卫平取得联系，但认为有关事项与集团业务及营运并无关联，同时对集团并无重大不利影响，且业务及营运维持正常。在此期间，日常业务营运及管理将由董事会主席华裕能暂时负责。该股今早曾升逾3%，高见1.6元，暂报1.57元，升约1.3%。

公告提到，李卫平于2025年12月1日加入高鑫零售，之前则于2018年9月至2025年11月期间任职于盒马，并曾担任多个岗位的工作。

根据资料显示，高鑫零售去年11月30日发通告称，李卫平接替沈辉担任高鑫零售执行董事兼首席执行官，沈辉则因家庭事务原因辞任职务，相关人事变动均自去年12月1日起正式生效。

另一方面，有内媒引述知情人士指出，李卫平被警方带走协助调查，从上周五开始至今未看到李卫平出现在公司，惟相关具体事项尚待进一步调查核实。
 

